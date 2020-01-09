Количество терактов и вооруженных нападений в Африке увеличилось в пять раз — ООН

В ООН сообщают о беспрецедентном росте насилия в африканском регионе Сахель. Об этом на первом официальном заседании в новом году заявил специальный представитель ООН и глава Отделения ООН по Западной Африке и Сахелю (ЮНОВАС) Мохамед ибн Чамбас.

По словам ибн Чамбаса, в период с 2016 года количество нападений в пять раз возросло в Буркина-Фасо, Мали и Нигере, а в прошлом году было зафиксировано более 4 000 смертей. Для сравнения: показатель смертей в результате нападений в 2016 году — 770 человек.

Чтобы оценить масштабы происходящего, Федеральное агентство новостей (ФАН) изучило динамику происшествий.

В понедельник недалеко от границы с Мавританией в центральном районе Мали Алатона произошел взрыв на обочине, в результате которого погибли по меньшей мере пять солдат. С сентября более 140 солдат из Мали были убиты в результате вооруженных нападений. Суббота также ознаменовалась взрывом на обочине дороги в Буркина-Фасо, где погибли 14 человек, в числе которых семеро детей. Канун Рождества для северной провинции Сум Буркина-Фасо также ознаменовался трагедией. Во время нападения на военный аванпост погибли 35 мирных жителей, большая часть которых — женщины.

Реакция мирового сообщества была неоднозначной. С одной стороны, Франция обратилась к своим европейским союзникам за помощью в приостановлении насилия, но страны Европы буквально разрываются между желанием помочь Франции и нежеланием погружаться в «новый Афганистан». Америку, которая в принципе в меньшей степени вовлечена в происходящее, кризис в Сахеле волнует только с точки зрения гуманитарной проблемы.

Тем временем политика запада в африканском регионе подверглась резкой критике в Интернете со стороны экспертов и неравнодушных жителей.

«Можете ли вы оставить Африку в покое? Почему французские солдаты размещены в Африке? Является ли Африка частью Франции? Почему вы меняете франк КФА на эко? Африканцы могут позаботиться о себе! @EmmanuelMacron @biya остановите геноцид в Амбазонии!», — пишет новостной обозреватель Патрис Юх из Дуала (Камерун) в своем аккаунте в Twitter.

Can you please leave Africa alone? Why are French soldiers stationed in Africa? Is Africa part of France? Why are you changing francs cfa to eco? Africans can take care of themselves! @EmmanuelMacron @biya stop #Genocide in #Ambazonia! — Patrice YUH (@PatriceYUH2015) January 7, 2020

Бизнес-аналитик Дастин МакДоналд из Айовы придерживается мнения, что Франция слишком долго эксплуатировала Африку, потому Запад больше не имеет там никакого влияния. Пользователь Twitter утверждает, что США рассматривают в качестве продолжателей колониальной власти, и потому «…у Владимира Путина и Си Цзиньпина больше шансов одержать верх».

France spent too long exploiting Africa that the west in general (and this includes the US) no longer holds any influence there.



We are seen as an extension of the colonial power, so Putin and Xi Jinping can take over. — Dustin K MacDonald (@dustinmacdonald) January 7, 2020

«Убийство Сулеймани только ободрило джихадистов этого мира. Также некоторые из этих джихадистов вооружены гнусными западными нациями, такими как Франция, чтобы держать Африку нестабильной, чтобы они могли продолжать грабить наше богатство. Спросите себя, кто вооружает Боко харам?» — пишет политический обозреватель Мастадон из Австралии.

It is killings of Soleimani that will only embolden the Jihadists of this world.Also some of these jihadists are armed by nefarious Western Nations like France to keep Africa unstable ,so they can continue pillaging our wealth.Ask yourself who is arming Boko Haram? — mastadon (@LemigodMastadon) January 8, 2020

Убийство генерала Касема Сулеймани еще больше пошатнуло имидж США, так как этим шагом Соединенные Штаты фактически уничтожили одного из главнейших врагов терроризма на всем Ближнем Востоке — убийство Сулеймани может привести к укреплению позиций запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1). Несмотря на заявления Белого дома о победе над ИГ, террористы ушли в подполье и смогут восстановить свои позиции в условиях нестабильности, пишет Bloomberg.

Долгое время Касем Сулеймани отвечал за внешние операции сил Ирана и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Кроме того, он отправлял на регулярной основе близкие Ирану вооруженные силы на борьбу с ИГИЛ1 в Ирак и Сирию — генерал находился непосредственно на местах, курируя борьбу.

Получается, США убили человека, находящегося в дипломатической неприкосновенности с официальным визитом в Ираке потому, что он показался им террористом. Соответственно, теперь страны Ближнего Востока сходятся во мнениях о том, что американцы должны покинуть этот регион, так как присутствие американского военного контингента в свете случившегося ведет к большому хаосу.

В последние годы Иран и США преследовали общие цели в Ираке, отмечает агентство. Так, поддерживаемые Тегераном вооруженные формирования сражались с террористами, в то время как американская авиация наносила удары по позициям ИГ с воздуха. Боевики могут использовать сложившуюся после смерти Сулеймани ситуацию, чтобы укрепить свои позиции в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.