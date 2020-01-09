Путин заявил, что Россия в ХХI веке должна укрепить статус морской державы

Севастополь, 9 января. Россия в ХХI веке должна укрепить свой статус морской державы, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства проводит совещание с руководящим составом Министерства обороны России и Главного командования ВМФ РФ.

«Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны, как одной из ведущих морских держав», — констатировал российский президент.

Путин на встрече с представителями военных ведомств подчеркнул, что в ближайшее время доля современных вооружений и техники в МВФ должна составить 70%.