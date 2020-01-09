Протестующие ворвались в здание президента Абхазии. События дня. ФАН-ТВ

Активисты ворвались в администрацию президента Абхазии
Настоящий бунт устроили активисты в Абхазии. Несколько сотен человек вышли к офису президента страны в столичном Сухуме. И попытались взять его штурмом. В соцсетях появились многочисленные видео. Сначала недовольные хотели ворваться через парадный вход, но не сумев пробиться, разбили окна и толпой ввалились внутрь здания. А затем принялись за местный офисный инвентарь. Охрана со своими задачами, мягко говоря, не справилась. Как сообщают СМИ, митингующие требуют новых выборов в Абхазии. Вообще, они завершились еще минувшей осенью. Тогда на свой второй срок избрался действующий президент Рауль Хаджимба. Его визави Алхас Квициния из оппозиционной партии «Амцахара» проиграл с минимальным перевесом: более одного процента голосов. Ожесточенная борьба шла с первого тура, так что определять победителя пришлось во втором. Противники Хаджимбы с поражением не смирились и даже подготовили иск, требуя признать выборы недействительными. Но вряд ли погромы в президентской администрации помогут доказать им свою правоту.
Иран опроверг слухи о версиях крушения Boeing
Слухи о причинах авиакатастрофы в Тегеране не имеют ничего общего с действительностью. С таким заявлением выступил министр дорожного и городского развития Ирана Мохаммед Эслами, его цитирует иранское агентство Press TV. Слова чиновника прозвучали на фоне новостей из Украины. В Совете национальной безопасности и обороны рассказали о нескольких версиях крушения Boeing 737: технические неполадки, ракетный удар или даже теракт. Подозрения связаны с тем, что накануне, Иран нанес авиаудар по американским базам в Ираке (в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани). Впрочем, никакой связи между этими событиями и авиакатастрофой не обнаружилось. К слову, на Украине по жертвам страшной трагедии сегодня объявлен траур. Отменились концерты, шоу и прочие развлекательные программы. Жители страны несут цветы к аэропорту «Борисполь» в Киеве. Именно здесь ожидался злополучный рейс из Тегерана. Цветы в память о погибших возложил и украинский президент Владимир Зеленский. Помимо прочего, сегодня он обратился к нации и рассказал о планах по расследованию аварии. В частности, Зеленский надеется, что экспертов из Киева, а они сегодня в составе 45 человек прибыли в Иран, привлекут к расшифровке черных ящиков и к активной работе в комиссии. Эти вопросы президент Украины намерен обсудить непосредственно с иранским коллегой Хасаном Роухани.
На Украине оценили потери из-за «Турецкого потока»
В Киеве сегодня оценили запуск масштабного проекта «Турецкий поток». Но явно без энтузиазма. Глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что новый путь для российского газа на Балканы обойдется Киеву потерей $450 млн. Макогон, впрочем, отказался называть это убытками и остановился на другой формулировке: «недополученный доход». При этом объемы украинского транзита снизятся на 15 млрд м³ газа. К слову, примерно такая мощность заявлена для каждой из двух ниток «Турецкого потока». Первая поставляет голубое топливо непосредственно в Турцию, а вторая — транзитом через нее же на юго-восток Европы. Любопытно, что маршрут трубопровода проходит по дну Черного моря, но Украину элегантно огибает. Официальный запуск «энергетического моста» прошел накануне. Участие в церемонии приняли главы России, Турции, Сербии, а также премьер-министр Болгарии — вместе они открыли газовый вентиль. Владимир Путин назвал это важным событием для всего континента. Таковым в скором будущем станет и «Северный поток — 2».