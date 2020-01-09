Протестующие ворвались в здание президента Абхазии. События дня. ФАН-ТВ

Активисты ворвались в администрацию президента Абхазии Настоящий бунт устроили активисты в Абхазии. Несколько сотен человек вышли к офису президента страны в столичном Сухуме. И попытались взять его штурмом. В соцсетях появились многочисленные видео. Сначала недовольные хотели ворваться через парадный вход, но не сумев пробиться, разбили окна и толпой ввалились внутрь здания. А затем принялись за местный офисный инвентарь. Охрана со своими задачами, мягко говоря, не справилась. Как сообщают СМИ, митингующие требуют новых выборов в Абхазии. Вообще, они завершились еще минувшей осенью. Тогда на свой второй срок избрался действующий президент Рауль Хаджимба. Его визави Алхас Квициния из оппозиционной партии «Амцахара» проиграл с минимальным перевесом: более одного процента голосов. Ожесточенная борьба шла с первого тура, так что определять победителя пришлось во втором. Противники Хаджимбы с поражением не смирились и даже подготовили иск, требуя признать выборы недействительными. Но вряд ли погромы в президентской администрации помогут доказать им свою правоту.

Иран опроверг слухи о версиях крушения Boeing Слухи о причинах авиакатастрофы в Тегеране не имеют ничего общего с действительностью. С таким заявлением выступил министр дорожного и городского развития Ирана Мохаммед Эслами, его цитирует иранское агентство Press TV. Слова чиновника прозвучали на фоне новостей из Украины. В Совете национальной безопасности и обороны рассказали о нескольких версиях крушения Boeing 737: технические неполадки, ракетный удар или даже теракт. Подозрения связаны с тем, что накануне, Иран нанес авиаудар по американским базам в Ираке (в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани). Впрочем, никакой связи между этими событиями и авиакатастрофой не обнаружилось. К слову, на Украине по жертвам страшной трагедии сегодня объявлен траур. Отменились концерты, шоу и прочие развлекательные программы. Жители страны несут цветы к аэропорту «Борисполь» в Киеве. Именно здесь ожидался злополучный рейс из Тегерана. Цветы в память о погибших возложил и украинский президент Владимир Зеленский. Помимо прочего, сегодня он обратился к нации и рассказал о планах по расследованию аварии. В частности, Зеленский надеется, что экспертов из Киева, а они сегодня в составе 45 человек прибыли в Иран, привлекут к расшифровке черных ящиков и к активной работе в комиссии. Эти вопросы президент Украины намерен обсудить непосредственно с иранским коллегой Хасаном Роухани.