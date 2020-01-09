Посольство РФ рекомендовало россиянам избегать мест протестов в Абхазии

Сухуми, 9 января. Посольство РФ рекомендовало россиянам избегать мест протестов в Сухуми, которые разгорелись в четверг. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

В российской дипмиссии сообщили, что следят за развитием ситуации в Сухуми, связанной со штурмом здания администрации президента Абхазии. По данным посольства РФ, обстановка в столице Абхазии остается стабильной за исключением центра города.

«Россиянам, находящимся в Сухуми, рекомендуется избегать мест протестов», ― говорится в сообщении российской дипмиссии.

⚡️Следим за развитием ситуации в Сухуме в связи со штурмом здания Администрации президента сторонниками оппозиции. Обстановка в столице, за исключением центра города, остается в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов.@MID_RF — Посольство России в Абхазии (@RusembApsny) 9 января 2020 г.

Протест у здания администрации президента начался в четверг, 9 января, около 13.00 по московскому времени. Протестующие выломали дверь, выбили окна и пытались ворваться в здание. Одним из инициаторов митинга является Ахра Авидзба, ранее призывавший руководителя Министерства внутренних дел Абхазии Гарри Аршбу уйти в отставку.