Святки 2020 — сколько длятся, святочные гадания на суженого, что можно и нельзя делать

После встречи праздника Рождества Христова на Руси начиналось веселое время Святок. Святки продолжаются от Рождества до Крещения. Согласно современному летоисчислению, время Святок считают от первой звезды Рождества (то есть в ночь с 6 на 7 января до наступления Крещения в полночь с 18 на 19 января, когда, согласно преданию, все воды становятся святыми). Отсюда народное обозначение святочных дней — от звезды до воды.

Традиции праздника

Русские традиции зимних праздников в честь окончания самого темного времени года и начала прибавления дня имеют очень древние корни. Позже праздник стал народно-христианским, календарно его связали с периодом от Рождества до Крещения.

На Руси этот период называли Коляды, то есть время, когда можно петь колядки — рождественские гимны, с которыми дети и молодежь ходили по дворам и избам, получая в награду деньги и угощение.

Впрочем, современный благостный фольклорный образ Коляды значительно смягчен. Дело в том, что в деревнях, даже после прихода на Русь христианства, праздник еще долго носил достаточно разгульный характер. Оправдание этому было, что дескать Христос еще «не крещен» (хотя крестился Иисус, как известно, в 30-летнем возрасте, но народные традиции не всегда следуют обычной логике). А раз Христос «не крещен», то и нечисти можно погулять по земле, поэтому не грех в нее рядиться, пугая односельчан.

Заигрывания с чертовщиной, как и другой святочный обычай — гадания — церковь никогда не одобряла, но традиции на Святки гадать и безобидно хулиганить живы и поныне.

Святочные гадания

На Святки на Руси гадали в основном незамужние девушки, причем не только крестьянки, но и из других сословий. Чаще всего гадали на суженого — будущего жениха, на скорое замужество, на хорошую семейную жизнь, на достаток, на счастье и удачу. Самыми удачными для гаданий на суженого считались дни святочные 9 и 14 января.

Самые популярные гадания не меняются веками, напомним о некоторых из них.

Одно из самых знаменитых гаданий — описанное в русской литературе бросание обуви от порога: куда покажет носок упавшего башмака, откуда и пожалует суженый. Неизменно популярны были различные гадания на предметах. Можно наугад брать из мешочка разные девичьи штучки (колечки, платочки, браслетики и так далее) и толковать, что означает вынутое (подходит для большой девичьей компании). Также можно каждой участнице совместного гадания зажечь спичку или свечу: у кого первой догорит, та раньше всех и замуж выйдет (или наоборот — у кого последней погаснет, та дольше всех проживет). Можно, тщательно расчесав волосы, постараться вызвать образ будущего жениха во сне. Есть знаменитое гадание с двумя зеркалами, между которыми ставят свечи — в туманном образе нужно разглядеть образ суженого. Есть и более современные способы гадания — по книге (загадываешь страницу с номером строки снизу или сверху и гадаешь, что подсказывает выпавший текст). Можно гадать по телефону. Набираешь любой номер: если ответил мужчина, — спрашиваешь имя, — это и будет имя жениха. Ответила женщина: увы, жениха на горизонте пока не видно. Есть знаменитое коллективное гадание на блюдце, во время которого так весело слегка жульничать, о котором Федеральное агентство новостей рассказывало, и конечно, можно гадать на картах.

Вообще опытные гадалки говорят, что, если настроиться на правильный лад, гадать можно на чем угодно, вплоть до количества горящих окон в доме напротив: четное — к скорой свадьбе; нечетное — пока под венец не судьба.

Что можно и нельзя делать на Святки

Согласно народной традиции, Святки требуют соблюдения определенных правил, нарушать которые считалось предосудительным.

Считается, что на Святки можно и даже нужно хорошо и шумно отдыхать, гулять, веселиться, ходить в гости к родным и друзьям, самим принимать гостей, вообще проводить время в праздничных хлопотах. Можно выполнять работу по дому, особенно, если это связано с приемом гостей, а также (согласно народной традиции) можно гадать.

Но есть и то, что на Святки делать категорически запрещалось, ну, или скажем так — было не принято.

На Святки, как в любой христианский праздник, категорически запрещено ссориться, браниться, допускать злые мысли. Запрещено злоупотреблять алкоголем. Кроме того, на Руси в этот период нельзя было жениться (это соответствует церковным правилам), также не принято проводить отпевания и крестить детей. Поговорка гласила:

«На Святки только волки и собаки женятся».

Кстати, на Руси считалось, что жениться и планировать детей не стоит в течение всего високосного года.

На Святки под запретом также была тяжелая работа, а также охота. Охотиться от Рождества до Крещения на зверей и птиц считалось великим грехом и сулило несчастья для охотника и его близких.

По погоде на Святки судили о будущем урожае. Сырость и осадки считались знаком, что зерно может сгнить в амбарах, а хорошая погода была предвестником хорошего урожая будущей осенью.