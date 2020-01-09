Опубликовано видео последствий ракетного удара Ирана по военной базе США в Ираке

Багдад, 9 января. Появилось видео, на кадрах которого запечатлены последствия ракетного удара Ирана по военной базе США в Ираке.
В Сети были опубликованы кадры последствий обстрела американской военной базы «Эйн-аль-Асад», которая расположена на западе Ирака. На кадрах видео можно увидеть несколько разрушенных зданий, а также многочисленные осколки, оставшиеся после разрыва ракеты. При этом ракетный удар спровоцировал пожар, в результате которого полностью выгорели конструкции зданий.
Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
SOLDADO BORICUA GRABA ATAQUE A BASE AMERICANA AYER. Una soldado boricua, quien no quiso revelar su identidad por razones obvias, nos envió estas imágenes del ataque de los misiles iraníes a la base americana de Al-Assad. "Ese era el área de dormir de nosotros, so’ todo ahí se quemó incluso los soldados no tenemos ni uniformes ni nada #MoluscoNews #ELMoluscoDePuertoRico ????
Позднее глава Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран не оставит без ответа гибель Сулеймани, пообещав отомстить за его гибель. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал «быстрый и сильный удар» по 52 объектам в Иране в ответ на возможную атаку Ирана.
8 января Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по американским военным базам в Ираке, где дислоцируется контингент США. В результате ракетного удара никто из американских военнослужащих не пострадал.