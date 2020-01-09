Опубликовано видео последствий ракетного удара Ирана по военной базе США в Ираке

Багдад, 9 января. Появилось видео, на кадрах которого запечатлены последствия ракетного удара Ирана по военной базе США в Ираке.

В Сети были опубликованы кадры последствий обстрела американской военной базы «Эйн-аль-Асад», которая расположена на западе Ирака. На кадрах видео можно увидеть несколько разрушенных зданий, а также многочисленные осколки, оставшиеся после разрыва ракеты. При этом ракетный удар спровоцировал пожар, в результате которого полностью выгорели конструкции зданий.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Позднее глава Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран не оставит без ответа гибель Сулеймани, пообещав отомстить за его гибель. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал «быстрый и сильный удар» по 52 объектам в Иране в ответ на возможную атаку Ирана.

8 января Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по американским военным базам в Ираке, где дислоцируется контингент США. В результате ракетного удара никто из американских военнослужащих не пострадал.