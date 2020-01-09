Исполнитель роли Джокера раскрыл детали вырезанной сцены

Лос-Анджелес, 9 января. Американский актер Хоакин Феникс рассказал о вырезанной ключевой сцене в фильме режиссера Тодда Филипса «Джокер».

Напомним, актер, сыгравший главную роль в кинокартине, получил премию «Золотой глобус». На кинофестивале Палм-Спрингс Феникс поделился воспоминаниями о процессе съемок.

Как сообщает «Культуромания», актер был вынужден делать многочисленные дубли из-за допущенных ошибок, однако режиссер был терпелив к его промахам.

Так, после множества неудачных попыток Феникс смог найти подход к своему персонажу. В этом ему помогла искренность.

«Тогда режиссер попросил меня быть искренним почаще. Это была самая важная сцена в фильме, она только помогла найти мне искренность для моего героя. Но Тодд ее все равно вырезал», — отметил Феникс.

«Джокер» вышел на экраны в августе 2019 года. В прокате драма собрала более одного миллиарда долларов. Отмечается также, что фильм стал самой кассовой кинолентой в категории R (18+) за всю историю. В кинокартине снялись Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой, Бретт Каллен.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что «Джокер» стал лидером по количеству номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Фильм претендует на победу в 11 категориях, в том числе «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль».