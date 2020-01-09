Демонстранты зажгли фаеры на акции протеста в Париже

Париж, 9 января. Участники очередной акции протеста против пенсионной реформы, которая в эти минуты проходит в Париже, зажгли фаеры. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

По его словам, огонь вспыхнул в колонне профсоюзов. Толпу заволокло дымом.

«В колонне профсоюзов жгут фаеры», — сообщил корреспондент ФАН.

Ранее сообщалось, что в столице Франции стартовала очередная многотысячная акция протеста. Участники демонстрации собрались на Площади Республики в центре Парижа. Среди протестующих замечены сотрудники сферы здравоохранения и театра Comédie-Française. По словам корреспондента ФАН, сотрудники жандармерии уже начали перекрывать улицы столицы.

Напомним, жители Франции выступают против пенсионной реформы. Изменения пенсионной системы, предложенные властями страны, отменяют 42 специальных режима, которыми пользовались некоторые категории граждан, в том числе железнодорожники, юристы, сотрудники Парижской оперы и других сфер.