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Демонстранты зажгли фаеры на акции протеста в Париже

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Демонстранты зажгли фаеры на акции протеста в Париже

Париж, 9 января. Участники очередной акции протеста против пенсионной реформы, которая в эти минуты проходит в Париже, зажгли фаеры. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Демонстранты зажгли фаеры на акции протеста в Париже

По его словам, огонь вспыхнул в колонне профсоюзов. Толпу заволокло дымом.

«В колонне профсоюзов жгут фаеры», — сообщил корреспондент ФАН.

Демонстранты зажгли фаеры на акции протеста в Париже

Ранее сообщалось, что в столице Франции стартовала очередная многотысячная акция протеста. Участники демонстрации собрались на Площади Республики в центре Парижа. Среди протестующих замечены сотрудники сферы здравоохранения и театра Comédie-Française. По словам корреспондента ФАН, сотрудники жандармерии уже начали перекрывать улицы столицы.

Демонстранты зажгли фаеры на акции протеста в Париже

Напомним, жители Франции выступают против пенсионной реформы. Изменения пенсионной системы, предложенные властями страны, отменяют 42 специальных режима, которыми пользовались некоторые категории граждан, в том числе железнодорожники, юристы, сотрудники Парижской оперы и других сфер.

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