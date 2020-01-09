Генерал КСИР заявил, Иран готов был выпустить сотню ракет по США за убийство Сулеймани

Москва, 9 января. Целью ракетного удара ВС Ирана по американским военным объектам в Ираке было не убийство военных, а нанесение ущерба военной технике, заявил командующий ВКС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

«Мы не стремились убивать [американских военных], но пытались нанести ущерб вражеской военной технике», — цитирует агентство Fars иранского генерала.

По его словам, иранские силы выпустили 13 ракет по американским базам, но «были готовы запустить сотню» в ответ на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства Сулеймани 3 января. Пентагон по указу президента США Дональда Трампа нанес удар по автоколонне, покидавшей аэропорт Багдада. Тегеран пообещал отомстить США за убийство иранского генерала и спустя некоторое время нанес удар по военным базам США в Ираке. По данным телеканала Press TV, около 80 американцев погибли, при этом Пентагон заявляет об отсутствии жертв.