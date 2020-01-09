Путин оставил запись в книге почетных посетителей крейсера «Маршал Устинов»

Севастополь, 9 января. Президент РФ Владимир Путин пообщался с моряками ракетного крейсера «Маршал Устинов» и оставил запись в книге почетных посетителей корабля.

В четверг в Черном море состоялись совместные учения Черноморского и Северного флотов. Корабли выполнили ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». В ходе учений были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России.

Глава государства наблюдал за ходом учений с борта «Маршала Устинова». После учений президент РФ пообщался с офицерами и поблагодарил их за службу.

«В походе вы уже давно, семь месяцев, соскучились по дому, скоро вернетесь. Всего вам самого доброго. Спасибо за сегодняшний день, до свидания», — заявил Путин.

Напомним, что в конце ноября прошли морские учения РФ, КНР и ЮАР на юге Африки. Россия на военных маневрах была представлена военно-морской группой во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов». Кроме того, в нее входили средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406.