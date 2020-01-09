Перенджиев не исключает причастности западных спецслужб к крушению самолета в Иране

Москва, 9 января. Доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев выдвинул новую версию крушения украинского «Боинга-737» в Иране.

По его словам, современные самолеты сконструированы таким образом, что даже поломка одного из его компонентов не должна привести к крушению. Эксперт не исключил, что двигатель самолета мог быть кем-то намеренно поврежден.

Перенджиев уверен, что западные страны вполне могут устроить подобную диверсию, выдав организованный ими теракт за несчастный случай. Тем более, что история уже знает подобные примеры, когда по странному совпадению падали самолеты с иранскими физиками-ядерщиками.

«Проведение подобных спецопераций исключать нельзя, особенно если узнать точные списки тех, кто был на борту. Западные спецслужбы научились делать диверсии, когда наносятся какие-то повреждения в двигатель самолета, в результате чего происходит потом падение», — пояснил член экспертного совета «Офицеров России» порталу «Слово и дело».

Отметим, что на данной момент рассматривается две версии случившегося. По одной из них, причиной авиакатастрофы стал несчастный случай. После взлета в двигателе произошли какие-то неполадки, и лайнер рухнул на землю.

По другой версии, которую озвучили иранские военные, причиной крушения воздушного судна мог стать американский беспилотник, который атаковал гражданский борт, приняв его за иранский правительственный самолет. Эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов обратил внимание на то, что США сразу же потребовали от Ирана предоставить им черные ящики, хотя «Боинг» разбился не на американской территории и на его борту не было американских граждан.