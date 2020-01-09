Выигравшая миллиард россиянка рассказала о счастливом случае

Москва, 9 декабря. Победительницей самой крупной российской лотереи с призовым фондом в 1 млрд рублей оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош.

По словам женщины, она покупает лотерейные билеты несколько раз в год. Для ее семьи это скорее развлечение, чем попытка заработать деньги. Попытать удачу Надежда решается, как правило, по праздникам. Новогодние тиражи «Русского лото», к примеру, она никогда не пропускает.

Победительница отметила, что купила 10 билетов «Русского лото», однако выигрышным оказался тот, который ей подарила на день рождения дочь. Миллиард рублей ждал своего часа в торговом центре Globus в Одинцово. Бартош и ее дочь успели купить билет перед самым закрытием магазина.

«Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет. Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. Взяла три: с начала пачки, из середины, и с конца», — рассказывает победительница.

Первый же билет, который семья решила проверить после объявления официальных результатов, оказался выигрышным. Жительница Подмосковья не сразу поверила в сумму выигрыша, решив, что в билете была допущена ошибка. Осознание пришло лишь когда она явилась за деньгами.

Надежда отметила, что собирается на часть выигранных денег купить себе украшение, которое будет напоминать ей об удаче. Это станет отличным подарком на день рождения, уверена женщина.