قُتل ثلاثة مدنيين، وأصيب ثلاثة آخرون في هجمات صاروخية شنها إرهابيون في حلب السورية، الأعمال العدوانية الأمريكية ضد سوريا وإيران والعراق حجة لانسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط.

خرق وقف إطلاق النار في إدلب

على الرغم من الاتفاق بين روسيا وتركيا بشأن وقف إطلاق النار، يتواصل قصف ضواحي مدينة حلب السورية. حيث يتعرض جنود الجيش السوري وتجمعات المدنينن للقذائف باستمرار.

اشتد القصف من المسلحين في منطقة خفض التصعيد في إدلب بشكل كبير منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول ، وأصبح مؤخرا بشكل يومي، حيث أطلق الإرهابيون العديد من الصواريخ في هذه المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في 10 يناير/كانون الثاني أن موسكو وأنقرة اتفقتا على تطبيق وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب اعتبارا من الساعة 00:00 يوم 12 يناير/كانون الثاني. ومع ذلك، فإن هذه التدابير لم توقف الإرهابيين.

بعد بدء سريان وقف إطلاق النار، بدأ الجيش السوري في توزيع منشورات في إدلب، وحث السكان على مغادرة الأراضي التي يحتلها المسلحون. يمكن للناس الخروج من الممر الإنساني في أبو الضهور والحضير والهبيط.

في الوقت نفسه ، في محافظة حماة ، التي تشكل ضواحيها جزءا من منطقة إدلب الكبرى، استمر القصف الاستفزازي للمتطرفين. من المعروف عن هجمات مسلحي جماعة أنصار التوحيد في محيط بلدة الرصيف. بالإضافة إلى ذلك، أسفرت الانفجارات بالقرب من مدينتي العزيزية والخويز عن مقتل مدنيين وجنود الجيش. ورد الجيش الحكومي فيما بعد على تحصينات المتشددين في منطقة الحويجة.

مقتل ثلاثة مدنيين في قصف إرهابيين في حلب

قُتل ثلاثة مدنيين وجُرح ثلاثة آخرون نتيجة القصف بالقذائف الصاروخية من قبل الإرهابيين في حلب السورية. صرح بذلك مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية (FAN). من المعروف أن من بين المصابين طفلان تم نقلهم إلى المستشفى.

بالإضافة إلى ذلك، لحق الضرر بالعديد من المباني والممتلكات العامة والخاصة.

وقال مصدر في قيادة شرطة حلب إن المسلحين قصفوا عدة مرات في مناطق مساكن السبيل والشهباء والخالدية وشوارع النيل وتشرين. كما هاجم إرهابيون بالقنابل المناطق المحيطة بمطار حلب وقاعدة نيرب الجوية. وتعرضت المباني السكنية في قرية المنيان لضربات مدمرة.

ويقوم الإرهابيون بشن هجمات من المشارف الغربية لحلب على المناطق السكنية في المدينة والبلدات القريبة.

ويواصل المسلحون في سوريا قصف المستوطنات في محافظة حلب على الرغم من تطبيق وقف لإطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب. ويقصف الإرهابين منازل المدنيين في قرية الزهراء، يموت الناس هنا من القصف يوميا تقريبا.

الجيش السوري يحيي ذكرى قاسم سليماني

أحيى الجيش السوري ذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل قبل أسبوع، وزملائه من مقاتلي المقاومة من إيران والعراق ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفيدرالية. وأقيم الحفل التأبيني في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

قال نائب رئيس وزارة الدفاع السورية ، اللواء محمود عبد الوهاب شافا ، إن سوريا ستواصل محاربة الإرهاب والاحتلال.

كما أدان المفتي السوري الأعلى أحمد بدر الدين حسون مقتل رجل عسكري إيراني بارز. ووصف الجنرال سليمان بأنه بطلا لن ينسى. وشدد حسون على أن الجانب السوري سيواصل دعم إيران.

حضر الحفل التذكاري وزراء سوريون، وممثل مكتب المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، وعدد من ضباط الجيش السوري وممثلين عن الجانب الروسي.

يذكر أن الجنرال قاسم سليماني قائد قوات القدس الإيرانية الخاصة وكان من أكثر الشخصيات السياسية نفوذا في الجمهورية الإسلامية، وقُتل في غارة جوية للقوات الجوية الأمريكية على مطار بغداد. في 3 يناير/ كانون الثاني، ووعدت طهران بالانتقام منه. وأعلن فيلق الحرس الثوري الإسلامي في 8 يناير/كانون الثاني عن عملية عسكرية انتقاما للشهيد سليماني، حيث تم شن هجمات على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

ويذكر أن اغتيال سليمان قد و

وأدان شركاء الولايات المتحدة في الناتو اغتيال سليماني،و طالبت كندا البيت الأبيض بتقديم مبررات مفصلة للحاجة إلى مهاجمة الجنرال.

الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط - كارثة

قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إنه لا يهتم مطلقا بما إذا كانت طهران ستذهب إلى المفاوضات.

في وقت سابق، قال المستشار الرئاسي الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين في قناة فوكس نيوز إن إن "حملة الضغط الأقصى" التي تمارسها إدارة ترامب ناجحة وأضاف أن "إيران تختنق ولن يكون أمامها خيار سوى الجلوس على الطاولة".

وكتب ترامب في تويتر "في الحقيقة، لا يهمني على الإطلاق ما إذا كانوا سيذهبون إلى المفاوضات. سيكون الأمر متروكًا لهم تمامًا ، ولكن لا توجد أسلحة نووية ولا تقتلوا المحتجين عليكم".

في وقت لاحق ، قام ترامب بتغريد هذه المشاركة على الفارسية.

وأصبحت الأعمال العدوانية التي قام بها الأمريكيون ضد سوريا وإيران والعراق حجة لصالح الدعوة إلى "يانك اذهب إلى الوطن من الشرق الأوسط" - هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ المنطقة. وقد علق الخبير العسكري سيرجي بروستاكوف على هذا الموضوع لوكالة الأنباء الفيدرالية.

وقال بروستاكوف "عدم رغبة القيادة الأمريكية في المشاركة في المفاوضات والحل الوسط هو سمة مشتركة لجميع القادة الأميركيين. تعتمد سياسة واشنطن على القوة العسكرية والمالية ، وهذا هو السبب في أن سلطاتها تفضل الإنذارات بدلاً من العلاقات والتنازلات ذات المنفعة المتبادلة".

وأضاف بروستاكوف "لا يمكننا القول أنه لم يفهم أحد هذا من قبل، لكن صراحة ترامب تعطي حجة إضافية لأولئك الذين يرون الوضع الحقيقي. وهو أن هناك منطقة شاسعة من الكوكب مهددة بسبب الوجود الأمريكي، وأن الخطط الطموحة لإعادة رسم حدود دول الشرق الأوسط بشكل مكثف وخضوعها الكامل للولايات المتحدة أو تدميرها تستمر مع تغيير الرؤساء الأمريكيين وما زالت تنفذ من قبل واشنطن، ورحيل الأمريكيين هو الفرصة الوحيدة لإنقاذ المنطقة".