Депутат НС ДНР Бердичевский обвинил Киев в попытке заболтать трагедию с «Боингом-737»

Киев пытается запутать и заболтать общественность, не имея никаких данных предварительной экспертизы по крушению украинского «Боинга-737». Такое заявление в комментарии Федеральному агентству новостей сделал депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский.

Крушение «Боинга-737»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения украинского «Боинга» в Иране. Он рассказал, что сейчас идет совещание с участием сотрудников компетентных органов Ирана и ICAO (Международной организации гражданской авиации).

«Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети Интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта», — Алексей Данилов.

Самолет «Международных авиалиний Украины» «Боинг-737» потерпел крушение через шесть минут после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Алексей Данилов добавил, что украинская сторона согласовала с властями Ирана выезд своих специалистов на место крушения «Боинга», где они будут искать обломки ракеты. Кроме того, он обратил внимание, что Киев выражает надежду на сотрудничество с Тегераном по всем вопросам, включая участие в расшифровке черных ящиков.

Запутать и заболтать

Депутат Нарсовета ДНР Владислав Бердичевский назвал ожидаемой реакцию украинского СНБО по поводу катастрофы «Боинга» рейса PS 752 в Тегеране. По его словам, на первом месте, как и предполагалось, — озвученная пропагандистской структурой британских спецслужб Bellingcat версия о поражении самолета ракетой российского комплекса ПВО «Тор», затем —теракт.

«И лишь на последнем месте версия о технической неполадке двигателя. Хочу напомнить, что большое количество версий, предлагаемых Россией для определения причины катастрофы малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014, всегда трактовалось украинской стороной как попытка запутать следствие. В данном случае можно трактовать украинские потуги на расследование как попытку запутать и заболтать общественность. И не имея еще никаких данных предварительной экспертизы — обвинить официальный Иран и Россию в трагедии PS 752», — заключил Владислав Бердичевский.

В ночь на среду Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Иранские военные выпустили ракеты класса «земля — земля» по базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.

Военная операция Ирана против США могла стать достаточной причиной для того, чтобы американцы приняли симметричные меры. Согласно одной из версий, украинский самолет мог быть сбит американским БПЛА. Более того, американский MQ-1 Predator был замечен иранскими системами слежения. Этот беспилотник может атаковать не только наземные, но и воздушные цели.