Замглавы МИД РФ заявил, что Россия рассчитывает на партнерство с США в области антитеррора

Москва, 9 января. Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов сообщил, что РФ рассчитывает на дальнейшее углубление партнерства с США в области антитеррора.

По его словам, сотрудничество в этой сфере не прекращалось. Сыромолотов указал, что российские и американские спецслужбы неоднократно помогали друг другу в вопросах борьбы с терроризмом. Он назвал такое сотрудничество профессиональным и добросовестным, которое «не прекращалось никогда, несмотря на общий негативный фон и множество проблем в двусторонних отношениях».

Замглавы российского МИД подчеркнул, что взаимодействие по линии силовых ведомств должно осуществляться скрытно. По его словам, если какие-то данные становятся публичными, то важно делать акцент на том, что была предотвращена трагедия и спасены жизни людей.

«Мы признательны американским коллегам за соответствующую помощь и готовы впредь совместно посылать четкий сигнал о нашем единстве в противодействии террористическому злу», — сказал Сыромолотов.

Он напомнил о договоренностях РФ и США, которые были достигнуты год назад в рамках российско-американского диалога по контртерроризму, который позволяет регулярно «обмениваться оценками угроз не только в России и США, но и в других регионах мира».