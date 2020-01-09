Самонкин считает, что ответ Ирана на убийство Сулеймани вынудит США пересмотреть политику

Москва, 9 января. Атака Ирана американских баз в Ираке обнажила слабости США на Ближнем Востоке, считает президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин. По его мнению, американцам только и остается, что уйти из региона, чтобы сохранить хоть какие-то остатки достоинства.

Эксперт отметил, что американский президент Дональд Трамп, выступая с заявлением об иранской атаке, сильно нервничал. По его мнению, Трамп осознал, что вторгаться в слабые страны и идти на конфронтацию с сильной военной державой — это разные вещи.

«Тегеран уже заявил о том, что, несмотря на американские санкции, все равно будет усиливать свою безопасность и присутствие на Ближнем Востоке. Иран является сильнейшим геополитическим игроком и входит в сообщество стран многополярного мира», — указал Самонкин.

Иран не просто ответил США на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, но и продемонстрировал другим ближневосточным странам, что с США можно и нужно бороться их же методами, уверен политолог. Американцы, добавил он, также не стали раскрывать данные о пострадавших и погибших при атаке Тегерана, поскольку понимают, что эти сведения нанесут серьезный урон Вашингтону.

Все, что остается США в сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, — вывести свои войска из региона, обезопасив себя от дальнейших конфликтов, считает Самонкин.

«США уже потеряли лидерство в регионе, и это вынудит их пересмотреть свою стратегию. Еще одна оплеуха наподобие той, что отвесил Вашингтону Тегеран, — и от репутации США не останется камня на камне. Поэтому лучше просто уйти, сохранив хоть какие-то остатки достоинства», — сказал глава АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» в беседе с «ПолитРоссией».

По его мнению, у главы Белого дома, который не раз говорил о желании покинуть Ближний Восток, есть уникальная возможность показать, что он умеет учиться на своих ошибках.

Напомним, 3 января стало известно об убийстве американцами Сулеймани — Пентагон по приказу Трампа нанес массированный ракетный удар в районе воздушной гавани Багдада. Иранские власти ответили авиационным ударом по американским базам в Ираке.