Генерал Аштиани заявил, что ответ Ирана на убийство Сулеймани показал ложное величие США

Тегеран, 9 января. Атаки вооруженных сил Ирана по военным объектам США в Ираке показали ложное величие Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель главнокомандующего армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани.

Военачальник прокомментировал удар по инфраструктуре США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани, сообщает «Политика сегодня».

«Иран под мудрым руководством исламской революции вновь показал миру свою мощь и сделал то, на что ни одна другая сила прежде не осмеливалась», — отметил Аштиани.

По его словам, Иран продолжит решительный курс сопротивления агрессивной политике США.

«Мы верим, что эти победы продолжатся, и страна, усиленная верой, будет двигаться вперед во всех областях», — считает Аштиани.

Ситуация на Ближнем Востоке резко усугубилась после убийства в Багдаде в ночь на 3 января генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, совершенного ВВС США по прямому указанию американского президента Дональда Трампа. В ответ 8 января Иран нанес ракетные удары по объектам США в Ираке.