Жириновский определил срок правления «клана» Трампов в США

Москва, 9 января. «Клан» Трампов будет у власти в США до 2040 года. Такое мнение озвучил Владимир Жириновский, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам главы ЛДПР, все действия нынешнего американского лидера Дональда Трампа, в том числе на Ближнем Востоке, определены приближающейся президентской гонкой.

«Трамп из чего исходит. Ему нужно через 10 месяцев стать снова президентом. Он пошумел в Корее — авторитет поднял, дал команду ударить по Сирии ракетами, сейчас дал команду убить генерала (военачальника Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани. — Прим. ФАН)», — заявил политик.

По его мнению, аналогичным образом поступают все главы данного государства — «все время перед выборами наносят удары».

«Трамп остановился, сейчас ему уже достаточно, он уже герой — всем угрожал кулаком, может отдохнуть. Ему нужно сейчас сломать импичмент, а в ноябре — на второй срок», — рассказал Жириновский.

Впоследствии, по его словам, Трампу предстоит привести к власти зятя и дочь.

«Он должен зятя привести к власти в 2024 году еще на два срока, восемь лет, а потом дочь. К 2040 году клан Трампов, может быть, освободит, наконец, Америку», — подытожил депутат.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани, произошедшего в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада. Ответственность за ракетный удар, повлекший гибель военачальника, подтвердили США. 8 января Иран в качестве ответного шага атаковал объекты США в Ираке.