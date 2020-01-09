Палата представителей назвала условия перемирия при сотрудничестве с ПНС

Посланник главы Палаты представителей в Тобруке Абдаллы ат-Тани Ареф али Найед рассказал об условиях наступления перемирия в Ливии, предложенного со стороны России.

По словам Абдаллы ат-Тани Ареф Али Найеда, предложенное Россией перемирие будет иметь смысл в том случае, если так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передаст оставшиеся районы триполитании под контроль фельдмаршала Халифы Хафтара.

«Что касается призыва России к прекращению огня, он может принести пользу, если за этим последует мирная передача ПНС оставшихся районов столицы Триполи законному и должным образом избранному парламенту Ливии и подконтрольной ему ЛНА», — заявил представитель тобрукского правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявление 8 января, в ходе которого отметили, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года.

Напомним, изначально ПНС Ливии было сформировано в 2016 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, известным также как Схиратское соглашение. Этот документ четко регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также сроки мандата ПНС, который был ограничен двумя годами. За этот период ПНС должно было сформировать конституцию и параллельно обеспечивать граждан Ливии базовыми потребностями: следить за обеспечением социальных нужд, безопасностью и следованием букве закона. Однако на деле ПНС только усугубило кризис, связалось с террористами и взяло под контроль наркотрафик и торговлю людьми.

Два дня назад маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар заявил о всеобщей мобилизации для «изгнания иностранных сил, отправленных в Ливию». Он обвинил президента Турции в кампании по возрождению османского наследия в Ливии и во всем регионе в целом. Хафтар призвал своих соотечественников взять оружие и пойти против колониалистов.