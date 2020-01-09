На центральной площади возле администрации президента Абхазии в Сухуме собралось более 500 человек. Штурмом протестующим удалось проникнуть в здание.

Они выломали дверь центрального входа и разбили окна. Силовикам пришлось блокировать вход шкафами и тумбочками. Среди митингующих есть пострадавшие, на скорой их отправили в больницу. Пришедшие недовольны результатами недавних выборов главы государства. Действующий президент Рауль Хаджимба одержал победу всего в 1% голосов. Сторонники кандидата от оппозиционной партии Алхаса Квицинии сомневаются в честности подсчета и требуют назначить новые выборы. Однако Верховный суд отказался признать недействительными итоги второго тура выборов. Экс-кандидат в президенты Алхас Квициния подал жалобу в кассационный суд, ее должны были рассмотреть 9 января.