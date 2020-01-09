Клинцевич назвал передислокацией вывод американских сил из Сирии

Москва, 9 января. Соединенные Штаты не прекратят воровство сирийской нефти даже после частичного вывода своего контингента с территории САР. Такое мнение в четверг высказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал информацию о том, что американские военные покинули незаконно занятую в Сирии базу «Хораб-Джейр» (провинция Хасака) и базу в Шаддади, после чего направились в сторону иракской границы.

По словам Клинцевича, говорить о полном выводе американских сил из Сирии пока не приходится. Речь скорее идет о передислокации. Учитывая недавний обмен ударами в Ираке между Вашингтоном и Тегераном, США решили подтянуть часть сил из САР. При этом сенатор уверен, что Америка не прекратит незаконную добычу сирийских ресурсов.

«Американцы и дальше будут пытаться пользоваться сирийской нефтью, но интенсивной поддержки ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая группировка — Прим. ФАН) со стороны США уже не будет. Они оставят вялотекущие процессы», — пояснил парламентарий в разговоре с «ПолитЭкспертом».

Отметим, что ранее официальный Дамаск обвинил американских военных в том, что они заняли захваченные курдами нефтяные поля Сирии и занимаются добычей углеводородов. Черное золото американцы вывозят контрабандой за границу и продают. Президент САР Башар Асад уже предупредил Вашингтон о намерении взыскать с него компенсацию за кражу национальных ресурсов.

1 Организация запрещена на территории РФ.