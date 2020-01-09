Тысячи французов вышли на очередную акцию протеста против пенсионной реформы

Париж, 9 января. Тысячи французов вышли на очередную акцию протеста, направленную против пенсионной реформы, предложенной президентом страны Эммануэлем Макроном. О происходящем в столице Франции сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

В этот раз жители Парижа собираются на Площади Республики: народ стекается к месту акции со всех семи улиц, выходящих на Place de la République. Среди многочисленных демонстрантов в толпе выделяются медики в белых халатах и актеры театра Comédie-Française, вышедшие на акцию с большим транспарантом.

Привлекают внимание и демонстранты, одетые в советскую форму, — такое облачение некоторых протестующих, по словам корреспондента ФАН, уже стало «традиционным».

«Как обычно, среди протестующих есть люди в советской и русской форме. Одним из них оказался француз польского происхождения Виктор Филипяк», — рассказал журналист.

В микроавтобусах у места проведения демонстрации участники протеста могут приобрести закуски, напитки и горячий кофе.

Как сообщает корреспондент ФАН, к Площади Республики постепенно стягиваются силы жандармерии. Сотрудники правоохранительных органов начали перекрывать парижские улицы.

Напомним, в столице Франции проходят всеобщие забастовки, направленные против пенсионной реформы. В демонстрациях участвуют государственные больницы, театры, сотрудники сферы энергетики и представители других профессий.

При избрании на пост президента Франции Эммануэль Макрон обещал, что повышения пенсионного возраста в стране не будет, однако оставить пенсионную систему без ряда изменений Елисейский дворец не смог. Сообщалось, что бюджет Франции может испытать многомиллиардный дефицит, если не условия сбора пенсионных отчислений не будут ужесточены. Реформа пенсионной системы отменяет 42 специальных режима, которыми пользовались некоторые категории граждан, в том числе железнодорожники, юристы, сотрудники Парижской оперы и др.