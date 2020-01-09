Москва, 9 января. Тщательный контроль за мерами в области пресечения незаконных митингов позволит повысить безопасность в странах, где проходят беспорядки, считает политолог, руководитель АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

В четверг стало известно, что в Абхазии протестующие начали штурм администрации президента ― они выломали входную дверь и попытались ворваться в здание. В начале 2020 года протесты продолжились в Париже и Гонконге, демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией и жертвами.

Минувшим летом в Москве также предпринималась попытка устроить массовые беспорядки, однако она была пресечена. Организаторы незаконных митингов готовили провокаторов, учили их оказывать сопротивление полиции и инициировать столкновения. На этом фоне прозвучали предложения ужесточить ответственность за организацию несанкционированных митингов.

По словам Захарова, государствам необходимо проводить профилактику западного вмешательства во внутренние дела страны. Политолог обратил внимание, что все методы вмешательства уже давно известны всему миру, но тем не менее они активно используются.

«Однако до сих пор находятся люди и организации, которые следуют этим методикам, цель которых — свержение неугодного режима или погружение в хаос целой страны, по примеру истории с Украиной. В Гонконге все то же самое, только лица организаторов другие», — заявил Захаров в комментарии «Инфореактору».

Политолог напомнил, что существуют доказательства того, что летние незаконные митинги в Москве были организованы при активном участии иностранных фондов и имели определенную цель. Действия правоохранителей позволили не допустить массовых беспорядков и хаоса на улицах российской столицы. Захаров назвал это отличительной чертой московских акций от того, что происходит в Гонконге.

«В случае Китая силовикам нужно принимать решительные меры по задержанию организаторов беспорядков. В том числе высылать дипломатов стран, спонсирующих организацию протестов. Также необходима блокировка западных СМИ, участвующих в информационном давлении на граждан Китая», — добавил Захаров.

Политолог подчеркнул, что важно не переходить грань. В этом властям Гонконга поможет опыт Росгвардии и МВД в локализации незаконных акций.