Военный эксперт Коротченко рассказал, как российские системы помогут Ираку спать спокойно

Ирак возобновил переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300 и ожидает противодействия со стороны США в этом вопросе. Однако по мнению военного эксперта Игоря Коротченко, Багдаду следует закупить другие российские системы противовоздушной обороны, чтобы полностью не зависеть от Вашингтона.

О возобновлении переговоров с РФ о закупке С-300 сообщил глава комитета обороны и безопасности иракского парламента Мухаммад Рида.

«Предполагалось, что этот вопрос должен был быть решен давно, несколько месяцев назад, после атак на базы шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» в Багдаде и других провинциях возникла необходимость в этом оружии, и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300», — цитирует Рида РИА Новости.

По словам главы оборонного комитета парламента Ирака, ему неизвестно, на какой стадии сейчас находятся переговоры, но они одобрены высшим руководством страны. При этом в Багдаде ожидают «противодействия со стороны США в этом вопросе».

«Если Ирак хочет обеспечить себе надежную противовоздушную оборону и спать спокойно, то ему лучше все-таки приобрести С-400, Бук-М3 и Тор-М2. Только комплексная система противовоздушной обороны Ирака, основанная на российских технологиях и решениях, гарантированно обеспечит безопасность этой страны, будучи способной поражать любые цели, даже в стратосфере, то есть от сверхзвуковых и крылатых ракет до малозаметных беспилотников», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Военный эксперт подчеркнул, что надежная система ПВО сегодня является гарантией реального суверенитета государства, потому что сегодня войны ведутся высокоточным оружием.

«Установление суверенитета Ирака с помощью построения комплексной системы ПВО, основанной на российских технологиях, даст Багдаду новое геополитическое качество. Только так Ирак закроет небо, и ключи от него будут только у его правительства. С-400, Бук-М3 и Тор-М2 — это те технологии, которые создадут комплексную эшелонированную систему противовоздушной обороны Ирака и исключат любое незаконное присутствие в его воздушном пространстве иностранных летательных аппаратов», — считает Коротченко.

По его мнению, у Ирака достаточно денег, чтобы приобрести российские системы С-400, Бук-М3 и Тор-М2 вместо С-300.