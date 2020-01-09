Новый посол Британии прибыла в Москву

Москва, 9 января. Новый посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в Москву и вскоре вручит президенту России Владимиру Путину верительные грамоты, говорится на опубликованной странице британского диппредставительства в РФ в Facebook.

«Новый назначенный посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Россию и вскоре вручит верительные грамоты министерству иностранных дел, а затем и президенту России», — говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, Броннерт уже работала в России в середине 2000-х годов. Она занимала должность советника по вопросам экономики и торговли. До назначения послом Британии в Москве она была генеральным директором по экономическим и глобальным вопросам в МИД Соединенного Королевства и попечителем Британского Совета.

Должность посла Британии в России с 2016 года занимал Лори Бристоу. 3 января он завершил свою четырехлетнюю миссию в качестве посла.