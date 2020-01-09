Юг Сирии получил гумпомощь от военных РФ и фонда имени Кадырова

Дамаск, 9 января. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) провели новую гуманитарную акцию на юге Сирии. Сирийцы из населенного пункта Месмия получили помощь, собранную при участии фонда имени Героя России Ахмата Кадырова.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, гуманитарная акция прошла несмотря на неблагоприятные погодные условия — во время раздачи гумпомощи в Месмии шел дождь с мокрым снегом. Жители сирийской провинции Даръа получили от россиян продовольственные наборы. Школьникам раздали принадлежности для учебы.

«Россия, как истинный друг Сирии, всегда рядом и готова оказать оказать помощь всем, кто в ней нуждается», заявил в беседе с источником ФАН житель Месмии Хусейн аш-Шуфи.

Сирийцы из Даръа поблагодарили российских военных и сотрудников фонда Кадырова за гуманитарную помощь. Они угостили военнослужащих, принимавших участие в акции, фруктами и местными сладостями. Кроме того, сотрудники ЦПВС оборудовали медицинский пункт, в котором местные жители могли получить консультацию российского врача, первичную медпомощь и необходимые лекарства.

Общий вес груза, который раздали российские военнослужащие в Месмии, составил 1213 кг (250 продовольственных наборов). Напомним, всего в ходе гуманитарных акций, проведенных на территории Сирии в российских военнослужащих в рамках кампании по восстановлению мирной жизни, было распределено около 3,9 тысяч тонн продовольствия.