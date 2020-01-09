Договоренности с Россией не помешают Турции продолжать поддерживать террористов ПНС Ливии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 января сделали совместное заявление, в ходе которого отметили, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года.

«Обеспечение немедленного прекращения огня является первоочередной задачей для начала инклюзивного межливийского политического процесса под эгидой ООН, который должен быть на основе политического соглашения 2015 года, резолюции СБ ООН 2259 и других соответствующих резолюций ООН», — говорится в тексте заявления.

По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтикова, несмотря на совместное заявление и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, маловероятно, что турецкий лидер «даст заднюю», прекратив поддержку так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Также Онтиков убежден, что «утилизировать» сирийских боевиков из Идлиба, направляя их в Ливию, договоренности с Путиным Эрдогана вряд ли сподвигнут.

«Конечно, он продолжит поддержку ПНС — эти процессы уже идут. Более того, Эрдоган направил в Ливию своих советников и войска. Хотя они и не будут принимать участие в боевых действиях, ограничиваясь кураторством, все же это официальные войска на чужой территории. Поддержка будет оказываться хотя бы потому, что победа Хафтара на поле боя для Эрдогана абсолютно неприемлема. Посмотрим, состоится ли конференция в Берлине — в случае, если она все же произойдет, следует внимательно изучить принятые решения и их влияние на обстановку на поле боя, от этого многое зависит», — считает Андрей Онтиков.

Эксперт напомнил о призывах лидеров Турции и России к сторонам ливийского конфликта прекратить огонь в ночь с 11 на 12 января. Однако, по мнению Онтикова, для Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара это не самое выгодное предложение в связи с многочисленными победами на поле боя и продвижением в целом.

«Зачем это ему (Хафтару — Прим. ФАН)? Он только что взял Сирт, и в преддверии Берлинской конференции наоборот имело бы смысл продвигаться и освобождать более обширные территории», — утверждает востоковед.

В заявлении глав государств также отмечалось, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонками, который должен вестись под эгидой ООН на основе Схиратских соглашений 2015 года. Фактически, таким образом Эрдоган сам признал тот факт, что заключает договоренности с утратившими легитимность структурами.

«Схиратские соглашения — это основа для урегулирования ливийского конфликта, которые взял за основу и Спецпосланник Генсека ООН Назим Гасанов, когда предлагал свой план по разрешению ситуации в Ливии, однако со своими правками, так как много чего там было не согласовано между собой. В конечном итоге, все при рассмотрении путей урегулирования ливийского конфликта опираются на Схиратские соглашения, по которым нужно проводить выборы и прочее», — заключил эксперт.

Напомним, изначально ПНС Ливии было сформировано в 2016 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, известным также как Схиратские соглашения. Этот документ четко регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также сроки их мандата ПНС, который был ограничен двумя годами. За этот период ПНС должно было сформировать конституцию и параллельно обеспечивать граждан Ливии базовыми потребностями: следить за обеспечением социальных нужд, безопасностью и следованием букве закона. Однако на деле ПНС только усугубило кризис, связалось с террористами, и взяло под контроль наркотрафик и торговлю людьми.

Все больше иностранных СМИ приходят к выводу, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии — нелегитимная структура. Об этом свидетельствует ряд публикаций, основным посылом которых является мысль о том, что ПНС Ливии не справилось с изначально поставленной задачей и утратило свою легитимность более двух лет назад.

Единственным способом, который помогает ПНС держаться на плаву, является силовая помощь извне, для чего была привлечена Турция, действующая в своих интересах. Поставки боевиков из Идлиба через Стамбул и вооружения на сторону террористов в обход эмбарго ООН негативно скажутся на дружественных отношениях Анкары с Москвой, однако Эрдоган в порывах расширить границы своих владений не замечает столь очевидных факторов, продолжая нелегально переправлять боевиков в Ливию.