Конфликтом с Ираном США наматывают круги ада. Колонка Евгения Беня

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности письмо о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.

Лицемерие постпреда США прослеживается в том, что американские власти, сами же вновь и простимулировавшие напряженность в регионе, запретили въезд на свою территорию министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу. Причиной тому явилось нежелание Вашингтона допустить его речь с трибуны ООН, где бы он призвал осудить убийство генерала Касема Сулеймани. Этот запрет является вопиющим нарушением устава ООН 1947 года.

Письмо Нелли Крафт отослано спустя шесть суток после того, как отношения США и Ирана резко обострились, когда по приказу президента Дональда Трампа в ночь на 3 января был убит командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани. Спецоперация по его убийству прошла в Багдаде. Вашингтон считает, что иранский офицер был причастен к нападениям на американских дипломатов и военных.

Через пять дней после кончины главы КСИР, в ночь на 8 января, Иран совершил ракетную атаку по двум авиабазам в Ираке, используемым американскими военными. Президент США в своем обращении в прямом эфире CNN отметил, что ни один американец во время этого нападения не пострадал, оценив нанесенный объектам урон минимальным. По утверждению Трампа, Иран отступил в конфликте с США, и это хорошо для мира.

