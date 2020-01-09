Конфликтом с Ираном США наматывают круги ада. Колонка Евгения Беня

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности письмо о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.

Лицемерие постпреда США прослеживается в том, что американские власти, сами же вновь и простимулировавшие напряженность в регионе, запретили въезд на свою территорию министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу. Причиной тому явилось нежелание Вашингтона допустить его речь с трибуны ООН, где бы он призвал осудить убийство генерала Касема Сулеймани. Этот запрет является вопиющим нарушением устава ООН 1947 года.

Письмо Нелли Крафт отослано спустя шесть суток после того, как отношения США и Ирана резко обострились, когда по приказу президента Дональда Трампа в ночь на 3 января был убит командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани. Спецоперация по его убийству прошла в Багдаде. Вашингтон считает, что иранский офицер был причастен к нападениям на американских дипломатов и военных.

Дональд Трамп сейчас не отдает предпочтение войне

Через пять дней после кончины главы КСИР, в ночь на 8 января, Иран совершил ракетную атаку по двум авиабазам в Ираке, используемым американскими военными. Президент США в своем обращении в прямом эфире CNN отметил, что ни один американец во время этого нападения не пострадал, оценив нанесенный объектам урон минимальным. По утверждению Трампа, Иран отступил в конфликте с США, и это хорошо для мира.

PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5g pic.twitter.com/b19RCacJoc — Bloomberg (@business) 8 января 2020 г.

Между тем агентство Bloomberg продемонстрировало снимки последствий ракетного удара Ирана по американской базе аль-Асад в Ираке. На кадрах — разрушенные постройки и воронки от взрывов. При этом журналисты агентства Bloomberg (как, впрочем, и The Washington Post) вместе с Трампом полагают, что Иран намеренно наносил удары таким образом, чтобы не было жертв: иранцы задействовали управляемые ракеты, которые поразили ангары, а не жилые постройки. 8 января, глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Иран запустил 16 баллистических ракет с трех позиций. 12 их них поразили цель: 11 попали в авиабазу аль-Асад, еще одна поразила базу в Эрбиле.

Иранское же агентство Tasnim подчеркивает, для удара КСИР использовал новейшие ракеты Fateh-313 радиусом действия в 500 км и Qiam в 800 км. Отмечается, что ракеты Qiam оснащены разделяющимися боевыми блоками и системой подавления активных помех для радаров, поэтому американские ПРО их не перехватили.

По мнению президента США, высказанном все в том же обращении, страны мира слишком долго мирились с поведением Ирана, но «эти дни прошли». Трамп продекларировал: «Пока я президент США, у Ирана никогда не будет ядерного оружия».

«США немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции будут действовать, пока Иран не изменит свое поведение», — заявил Трамп в своем телеобращении и призвал Европу, Китай, Россию и другие страны отказаться от «ядерной сделки» с Ираном. Тегеран же должен отказаться от своей ядерной программы и прекратить поддерживать терроризм.

И все это притом, что заявление Тегерана о возрождении иранской ядерной программы последовало именно прямо вслед за убийством Сулеймани.

Чего добивается президент США?

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Трамп пользуется «заготовленным сценарием конфликтов», согласно которому на противника оказывается давление, в том числе психологическое, а затем вводятся новые санкции, потому что нынешний американский лидер «не воин, а бизнесмен».

Однако так называемая американцами ликвидация Касема Сулеймани явно носила дикий, вызывающий и провоцирующий характер, поскольку возглавлявшийся им Корпус стражей исламской революции при том, что в том числе координирует деятельность проиранских прокси на Ближнем Востоке и в Северной Африке, тем не менее, официально является составляющей и важнейшим структурным подразделением военного блока иранского государства. Следовательно, Трамп рассчитывал на самую острую реакцию Тегерана.

Ранее президент США не раз критически оценивал те непредсказуемые результаты, к которым привело американское военное вмешательство в Ливию, Ирак, Афганистан и другие страны Ближнего Востока, обернувшееся там хаосом, рецидивом тотального насилия и разгулом исламского экстремизма, и ничем иным новая инициированная Вашингтоном большая война в этом регионе завершиться не может. Очень маловероятно, чтобы в ситуации неминуемо подступающих президентских выборов в США Дональд Трамп перед убийством Сулеймани сменил эту многократно артикулируемую им точку зрения на диаметрально противоположную.

Тем паче с учетом того, что в США несколько лет назад широко тиражировалась информация о том, что 27 января 1979 года на тот момент еще будущий основатель Исламской республики Иран аятолла Хомейни отправил в Вашингтон секретное послание. В то время Иран был погружен в волнения и хаос. Опальный вдохновитель иранской революции, живший тогда в ссылке в пригороде Парижа, предложил администрации президента США сделку: если президент Джимми Картер нейтрализует иранских военных, Хомейни сумеет умиротворить нацию. Стабильность будет восстановлена, а американские интересы, дескать, будут защищены.

Свергнутый шах Мохаммед Реза Пехлеви взаимодействовал с США, однако стремился поддерживать сбалансированные отношения и с СССР, что выражалось в том числе в интенсивном военно-техническом сотрудничестве. Наряду с тем шахский Иран имел собственную ядерную программу еще в начале 1970-х годов. Все это, мягко говоря, не очень пересекалось с американскими планами.

Рассекреченные документы свидетельствуют о том, что Хомейни находился в куда более тесных отношениях с США, чем это ранее признавалось американскими и иранскими кругами. Правда, впервые информация о секретной договоренности аятоллы Хомейни с Джимми Картером (39 президент США) прошла по BBC в 2016 году, и нынешний верховный правитель Ирана Хаменеи уверенно утверждает, что рассекреченные в США правительственные документы, на основании которых был подготовлен материал BBC, были сфабрикованы, но при всем двуличии Вашингтона не известно ни одного факта подделки властями США исторических документов давно минувших дней.

Таким образом, после свержения шаха в 1979 году США получили на Ближнем Востоке исламистский шиитский Иран, неизменно обозначающий Америку «новым сатаной».

Предпоследний президент США Барак Обама, заключив в 2015 году «ядерную сделку» с Ираном, от которой позднее авантюрно отказался Дональд Трамп, утверждал, что Саудовская Аравия должна научиться жить в регионе вместе с Ираном и, более того, разделить с ним сферы влияния. Этим Обама дал понять, что Вашингтон не станет, как прежде, прикрывать Саудовскую Аравию в случае возникновения конфликта с Ираном и не будет занимать откровенно просаудовскую позицию, поскольку СА лоббировала свои интересы в том числе через суннитские радикальные группировки.

Однако американцы, как всегда в последние десятилетия, многого не просчитали. Экспорт Ираном шиитский исламской революции оказался полностью неподконтролен Штатам. К тому же Госдеп, судя по всему, вовсе не предполагал военно-тактического взаимодействия Ирана и России в Сирии. В настоящий момент американцам вообще бесполезно ставить что на шиитский, что на суннитский радикализм – особенно после того как выпестованная ими запрещенная в РФ суннитская группировка Аль-Каида1 объявила себя злейшим врагом Америки, а из ее недр произрос также запрещенный в России ИГИЛ1, возникший в ситуации полного беспредела в Ираке после американского вторжения.

Так чего же, если не кровопролитной войны с Ираном, сейчас добивается Дональд Трамп? Убийство Касема Сулеймани притянуто за уши американской пропагандистской машиной в один ряд с ликвидацией главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. И это призвано накануне предвыборной гонки убедить как электорат Республиканской партии, так и произраильский истэблишмент в США в эффективном противостоянии тем, кто якобы несет угрозы американской государственной безопасности и глобальным политическим интересам Вашингтона.

В этом-то, прежде всего, и состоит рациональный расчет Трампа, а, пожалуй, все-таки не в бизнес-планах на новую волну антииранских санкций, как полагает телеведущий Владимир Соловьев. Какие еще эффективные санкции можно сочинить для Ирана, если даже его центральный банк уже находится под непрестанным давлением? Да и на какой отказ Ирана от ядерной программы можно теперь надеяться, если Тегеран, напротив, после трагедии с Сулеймани, заявил о ее полноценной реанимации?

Расчет «на тоненького»

Правда, нынешний политический расчет Трампа, хоть и выверенный, но «на тоненького». Ведь трудно абсолютно исключить, что иранские власти остановятся в дальнейшей реализации тех или иных разработанных ими «13 вариантов мести за убийство Сулеймани», а такой разворот может подталкивать американского президента к невыгодной ему войне с Ираном. Однако тут важно учесть, что власти в Тегеране уже получают политический дивиденды после убийства главы КСИР: на смену волнений оппозиции последних месяцев в стране царит массовый патриотический подъем, а большая война с Соединенными Штатами Тегерану не показана не в меньшей степени, чем Дональду Трампу в преддверии выборов.

Так что убийство Касема Сулеймани можно расценивать в первую очередь как продуманную политическую провокацию Белого Дома, больше ориентированную на решение президентом США своих внутриполитических задач в совокупности с поддержанием нестабильности на Ближнем Востоке, которая ублажает как Пентагон, так и кредитующий американский ВПК крупный капитал.

Притом убийством Сулеймани Вашингтон по сути не погнушался в чем-то повторить провокацию более, чем тридцатилетней давности, когда 3 июля 1988 года иранский пассажирский авиалайнер Airbus A300B2-203 был сбит ракетой, выпущенной с американского ракетного крейсера, находящегося в территориальных водах Ирана, что унесло жизни 290 человек и привело к эскалации напряженности в отношениях двух стран. Времена меняются, а США всё продолжают наматывать круги ада на Ближнем Востоке, подпитывая рост международной напряженности.

1 Организация запрещена на территории РФ.