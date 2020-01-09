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Крушение «Боинга» в Иране дало российским либералам повод напомнить о себе — Рябцева

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Крушение «Боинга» в Иране дало российским либералам повод напомнить о себе — Рябцева

Москва, 9 января. Российская оппозиция из последних сил пытается привлечь внимание аудитории, комментируя инфоповоды в соцсетях. Журналист Леся Рябцева считает, что таким образом «борцы с режимом» просто зарабатывают деньги.

Наиболее активно в Сети действует менеджер так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного иностранным агентом, Леонид Волков, который при этом еще в прошлом году бежал из России, сообщает «Политэксперт».

Он, например, быстро отреагировал на крушение украинского лайнера под Тегераном. Еще до обследования экспертами места трагедии Волков обвинил в произошедшем власти Ирана и не преминул возможностью упрекнуть Россию.

Глава ФБК Алексей Навальный обратил внимание на то, что мощь российской армии держится на устаревшем вооружении 70-80-х годов. О последних разработках отечественного военно-промышленного комплекса и поступлении на вооружение современных кораблей «Владимир Емельянов», «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» блогер, конечно, умолчал.

Журналист Леся Рябцева рассказала, почему российская оппозиция просто спамит в Сети вместо реальных дел.

«Когда ты встал на какие-то удобные и комфортные рельсы, и они тебе приносят деньги, как тот же самый Илья Яшин – вечно молодой политик, то тебе ничего не нужно иного. Можно делать все то же самое, пипл будет хавать, а ты будешь продолжать зарабатывать бабло», — отметила она.

По ее мнению, соратница Навального Любовь Соболь добьется значительных результатов, если покинет своего протеже.

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. В результате происшествия погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа, передавало «Ura.ru».

По одной из версий, лайнер могли сбить беспилотники США. Ранее американские ВВС при помощи беспилотного летательного аппарата убили иранского генерала Касема Сулеймани, сообщал «Взгляд».

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Источник: «Политэксперт»
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