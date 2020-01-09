Армию Хафтара в Сирте встречали как героев-освободителей

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сделали жителям Ливии настоящий подарок к рождественским праздникам, освободив от террористов город Сирт. Об успешной операции сообщил представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

В настоящее время подразделения морского десанта Халифы Хафтара взяли под контроль морской порт, военный лагерь аль-Саади и базу Аль-Кардабия, сообщает издание Address Libya. Фактически в настоящее время ЛНА полностью контролирует город и идет с востока на запад в 95 км от Мисураты. Когда солдаты Хафтара вошли в город, местные жители приветствовали их как народных героев, выйдя на улицы Сирта. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вывели свои войска из Сирта сразу после того, как бойцы ЛНА начали заходить в город.

«Здесь следует говорить об особой истории Сирта в ливийском конфликте в целом: по городу очень сильно бомбили в 2011 году американцы. Но если принимать во внимание последние годы, то в период с 2014 по 2016 там очень неплохо обосновались ИГИЛовцы со всеми своими порядками, затем американцы совместно с ПНС, боевиками «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) начали освободительную операцию по зачистке Сирта от ИГИЛ1. Вроде бы и зачистили, но на смену одним боевикам, получается, пришли другие. То есть, население живет в таких условиях, что сначала ими руководят ИГИЛовцы, потом — «Братья-мусульмане»1. И когда приходит армия, совершенно не привязанная к какой-то идеологии, совершенно адекватные люди, их встречают как освободителей. Люди просто устали жить под игом этого исламистского безобразия», — считает востоковед и публицист Андрей Онтиков.

Сирт — один из крупнейших городов в Ливии, находящийся на побережье Средиземного моря, это родина убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Напомним, два дня назад Халифа Хафтар заявил о всеобщей мобилизации для «изгнания иностранных сил, отправленных в Ливию». Он обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в кампании по возрождению османского наследия в Ливии и во всем регионе. Хафтар призвал своих соотечественников взять оружие и пойти против колониалистов.

«Мы забудем наши разногласия, объявим джихад и массовую мобилизацию. Оружие в руки возьмут мужчины и женщины, военные и гражданские. Мы готовимся со всей силой и верой, которую бог заложил в наши сердца, чтобы защитить нашу землю и нашу честь. Поэтому мы бросили вызов этому мечтателю об опеке над нами», — обратился Хафтар к своему народу.

Напомним, что с 2014 по декабрь 2016 года Сирт был захвачен боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.