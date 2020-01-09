Россия «оседлала волну» в мировой политике на фоне иранского провала США

Конечно, действующий президент США Дональд Трамп — агент Кремля. А как же иначе? Ведь устроить такой грандиозный провал всей внешней политики Вашингтона — отдать приказ на уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани в нынешней ситуации — мог только человек, который является полной «марионеткой России».

И канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывшая гэдээровская комсомолочка, — тоже агент Кремля. Она так безропотно выполняла все, что ей прикажут, втиралась в доверие, всеми путями пробиралась наверх, даже миллионами нелегальных мигрантов не побрезговала — лишь бы добрые бундесбюргеры вконец озверели от «Дяди Сэма». А теперь вот мчится в Москву, чтобы получить личные инструкции от Владимира Путина.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг? На нем же красные звезды некуда ставить. Он тоже был молодым норвежским коммунистом и только для виду отказался от прямого сотрудничества с КГБ, чтобы затем пробраться в святая святых Североатлантического альянса! А теперь вот отказывается поддерживать США в конфронтации с Ираном.

А Себастьян Курц, которого только что, после всех «русских видеоскандалов» с украинскими актрисами в главной роли, вновь избрали канцлером Австрии? Без сомнения, малыша Курца лично Путин завербовал на киндер-сюрпризах, тайком навещая его родителей из Дрездена… И теперь он по лицензии «Газпрома» будет рулить газовым хабом в Баумгартене.

А Борис Джонсон?.. А Эммануэль Макрон?.. А горящие леса Австралии, подожженные, как пить дать, космическими лазерами русских за… ну скажем, бойкот на саммите «Большой двадцатки» в Брисбене 2014 года — наконец-то, после шести лет мстительного ожидания?..

Пепел несчастных коал и кенгуру теперь должен стучать в каждом либерально-рукопожатном сердце! Вот российскую тайгу вообще не жаль, в отличие от «лесов Гондваны» и голливудской растительности!

В общем, ситуация: на Западе в целом и внутри США в частности, — абсолютно паническая. Если в 1949 году один только министр обороны США Джеймс Форрестол сиганул (или его выбросили?) из больничного окна с криком «Русские идут!», то сегодня вопль «Russians do it!» («Русские делают это!»), — стоит почти повсеместно. Он давно уже не ограничивается только Нэнси Пелоси, Джозефом Байденом и другими, столь же колоритными «звездами» заокеанского политического зверинца, которые тоже, не исключено, являются тайными агентами Кремля и раздувают панику в интересах Mother Russia…

Конечно, все это чересчур напоминает ситуацию на Украине, где со времен победы Евромайдана «агенты Путина» воюют против «марионеток Кремля». Зато это полностью соответствует шизофренической логике нынешнего «коллективного Запада», уже всерьез считающего, что если действительность расходится с его интересами, то тем хуже должно быть для этой действительности.

Как говорят на Востоке, «кого Аллах хочет наказать — того лишает разума».

Именно поэтому состоялся и «прошел» приказ Трампа о ликвидации генерала Сулеймани, после иранского ракетного ответа на который 45-й президент США публично «сдулся», заявив, что все хорошо и без жертв, и срочно запросил Тегеран о переговорах через посредство ООН. Для сравнения: пока в Вашингтоне жевали сопли, Путин успел съездить в Сирию и Турцию, чтобы «отформатировать» новую расстановку сил на Ближнем Востоке и между делом запустить «Турецкий поток».

Именно поэтому в Европе говорят о «распаде НАТО», а та же Меркель, делая вид, что все запланировано заранее и никак не связано с провалом Вашингтона на иранском направлении, торопится в Москву…

Не исключено, что ближе к весне очередь иностранных лидеров, возжелавших посетить Россию на 75-летие Победы, станет сравнимой с очередями к ленинскому Мавзолею советских времен. Даже среди тех, кто в свое время посланное им приглашение не принял или проигнорировал. Эстонская президентша Керсти Кальюлайд, которая демонстративно отказалась от присланного ей в подарок на день рождения крымского шампанского, зато с удовольствием оставила себе все остальное, — им в пример…

В самом деле, если Трамп досидит до мая в своем Белом доме, то уж его-то на Красной площади мы точно увидим. Макрон себе местечко застолбил сразу, а уж Джонсон, тезка Ельцина, просто ужом вертелся, чтобы оказаться в такой теплой и душевной компании в нужном месте и в нужное время — даже Brexit для этого пробил…

А если серьезно, то в мировом историческом «серфинге» Россия явно «оседлала волну», и произошло это отнюдь не случайно. Но «запасаться попкорном» еще не время, а «головокружение от успехов» может привести к внезапному и обидному падению. Хотелось бы такого развития событий в 2020 году избежать.