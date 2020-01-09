Правительство Ливии назвало условие перемирия

Тобрук, 9 января. Правительство Ливии готово поддержать предложенный РФ и Турцией план по примирению, если боевики мирно передадут город Триполи законно избранному парламенту и подконтрольной ему Ливийской национальной армии. Об этом в четверг заявил посланник главы правительства страны Ареф Али Найед.

Этот компромисс стал возможным благодаря усилиям президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, которые призвали враждующие стороны с 12 января прекратить огонь и сесть за стол переговоров, пишет РИА Новости.

Напомним, что ситуация в Ливии остается нестабильной с 2011 года, когда поддерживаемые США мятежники устроили госпереворот и свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в Триполи было образовано так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Эта структура оказалась полностью подконтрольной западным странам и тесно связанной с террористическими группировками «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в России).

Весной прошлого года командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о новом этапе антитеррористической операции и повел войска на Триполи, чтобы освободить столицу от захвативших власть боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.