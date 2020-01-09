Жириновский объяснил, почему России невыгоден конфликт США и Ирана

Вооруженный конфликт между США и Ираном может породить террор. Такое мнение озвучил Владимир Жириновский, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Лидер ЛДПР прокомментировал журналистам мнение о том, что России выгодно поддержать США, так как определенное развитие событий на Ближнем Востоке может привести к росту цен на нефть.

«Экономическая составляющая есть, конечно. Был в свое время блокирован Ирак — цены поднялись хорошо. Сейчас, если будет заблокирован Ормузский пролив, цены могут быть и 100 долларов за баррель, и 150, и 200. Это может быть. В этом смысле на войне всегда есть победители в военном отношении и победители в экономическом», — заявил Жириновский.

Он обратил внимание, что это выигрыш за счет ухудшения жизни миллионов людей.

«Рыночные цены будут расти на все — нефть, газ и прочие продукты. Но нам радости нет от того, что мы будем жить лучше, а какие-то страны будут страдать», — добавил политик.

Он подчеркнул, что результатом такой ситуации на Ближнем Востоке может стать порождение террора.

«Они придут в Америку, придут в Европу, к нам придут. Нас будут взрывать — в подъездах, на дискотеках, в театрах, на стадионах. Поэтому где-то повышение цен на нефть, а потом — взрывы по всей стране. Нам с вами это радости не доставит», — подытожил Жириновский.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани, произошедшего в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада. Ответственность за ракетный удар, повлекший гибель военачальника, подтвердили США. 8 января Иран в качестве ответного шага атаковал объекты США в Ираке.