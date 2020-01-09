Багдад возобновил переговоры с Россией о покупке С-300

Багдад, 9 января. Иракские власти возобновили переговоры с Россией о приобретении зенитных комплексов С-300. Об этом в четверг заявил председатель комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида. По его словам, этот вопрос должен был решиться давно.

«Несколько месяцев назад после атак на базы шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» в Багдаде и других провинциях возникла необходимость в этом оружии и ответственная сторона возобновила переговоры по контракту на С-300», — обратил внимание Рида.

Он признался, что не в курсе, на какой стадии находится сделка, однако Багдад ее одобрил, сообщает РИА Новости.

Рида также уточнил, что Ирак в связи с таким решением ожидает противодействия со стороны Америки.

Напомним, в конце лета 2019 года произошла серия авиационных ударов по базам народного ополчения «аль-Хашд аш-Шааби».

«Аль-Хашд аш-Шааби» образовалось в 2014 года после того, как боевики террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России) захватили второй по значимости город в Ираке Мосул.

1 Организация запрещена на территории РФ.