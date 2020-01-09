Как прийти в тонус после праздников. Инфографика. ФАН-ТВ

Как отмечать новогодние праздники знают практически все, а вот как привести себя в форму после них? На этот вопрос ответят специалисты.

Врачи рекомендуют устроить разгрузочный день без мяса, рыбы, а также есть поменьше сыра, колбасы, майонеза и соли. Нужно ограничить прием в пищу соленых огурцов, помидоров, оливок. Стоит исключить из рациона и алкоголь.

Важно выходить из затяжного новогоднего застолья плавно, постепенно уменьшая калорийность питания за счет уменьшения количества углеводов. На завтрак специалисты советуют есть легкие белковые продукты: творог, запеканку, омлет.

Нужно сделать упор на свежие овощи, фрукты, в частности бананы, и пить больше воды. Употребление более двух литров в день поможет вывести из организма лишнюю жидкость, накопившуюся в праздники. Специалисты отмечают, что лучше выбирать минеральную воду с высоким содержанием калия. Также помогут вернуться в тонус занятия спортом и прогулки на свежем воздухе. И нужно не забывать о режиме сна.