Пользователи Сети высмеяли откровенный снимок Волочковой из Таиланда

Москва, 9 января. Российская балерина Анастасия Волочкова порадовала подписчиков откровенным снимком с обнаженной грудью.

По предварительным данным, Волочкова проводит отпуск в Таиланде с «любимым человеком». Об этом ранее сообщила сама балерина. По словам Волочковой, она отправилась на «уединенный остров со своим любимым человеком», чтобы провести отпуск вдали от поклонников. Судя по снимкам, которые публикует балерина, там она может загорать абсолютно обнаженной, не опасаясь посторонних глаз.

Попав на «уединенный остров» Волочкова начала ежедневно публиковать откровенные снимки. На первых этапах балерина обнародовала снимок с голыми ягодицами, после чего начала демонстрировать другие части тела, которые были едва прикрыты крошеным бикини. Однако последний снимок Волочковой стал самым откровенным. На нем балерина запечатлена топлес, стоя по пояс в воде и прикрывая руками обнаженную грудь. При этом в подписи к снимку Волочкова обратилась к своим хейтерам, пообещав посадить на шпагат всех «недолюбленных тетенек».

Публикация Волочковой вызвала неоднозначную реакцию со стороны пользователей Сети. Фанаты балерины были восхищены увиденным. Однако другие пользователи раскритиковали Волочкову, отметив, что балерина пытается поймать хайп, выдумывая хейтеров, которые якобы завидуют ее личной жизни.

«Так и носите груди в руках», — советует chebotareva6567.

«Новый купальник? А нет показалось, просто отсутствие старого», — иронизирует vinco_victoriya.

«Анастасия, я ваша ровесница, на шпагат садиться не умею, но я прекрасный дизайнер интерьера, у меня замечательная семья, и я не менее счастливее вас», — отвечает балерине shmiegel.

«Шесть лет чтобы на шпагат сесть? И это все, что она умеет?» — интересуется cherednikova47.

«Ну, это же видит ваша дочь!» — напоминает olga_mel27.

«Какое позорище», — пишет bulllenya.

«Разве это сексуально? Ужас! Дочку хоть пожалейте!» — призывает aboe2000.

«Безумству храбрых поем мы песню, так сказал о вас ваш коллега. Зачем вызывать огонь на себя? Живете красиво и живите», — отмечает aleksandra_amore61.

«Наводит на мысль, что «любимый» тоже не дружит с головой», — пишет irina_kalmykova2017.

Ранее пользователи Сети раскритиковали Волочкову после того, как балерина опубликовала видеоролик, на кадрах которого можно увидеть, как она загорает обнаженной.