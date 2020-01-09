Цеков назвал неуместными обвинения в адрес Тегерана в крушении украинского «Боинга»

Москва, 9 января. Российский сенатор Сергей Цеков счел публикации зарубежных СМИ The Independent и The Daily Mail о катастрофе украинского «Боинга» в Иране аморальными из-за их неуместных ремарок в текстах о воссоединении России и Крыма.

Член Совета Федерации подчеркнул, что британская пресса, в том числе солидные издания, пишет по указке «американской политической верхушки». По его мнению, «они все страдают русофобией», причем неизлечимой.

«Я не думаю, что их настроения изменятся в ближайшие пять или десять лет. Или даже 20 лет. Вот такие они! Все, что не происходит, они все увязывают, даже когда есть только какая-то условная связь, хоть минимальная. Обязательно будут возвращаться к теме России, теме воссоединения Крыма», — сказал представляющий в СФ Крым сенатор.

The Independent в материале о трагедии припомнило России воссоединение с Крымом в абзаце, где объясняется падение доходов «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Проблема, как считает автор, кроется в том, что Украина потеряла полуостров, куда любили летать жители. Поэтому с деньгами у авиакомпании стало все туго. При этом автор решил умолчать, что авиасообщение с Россией Украина разорвала по своей инициативе при пятом президенте страны Петре Порошенко.

Таблоид The Daily Mail выдвинул версию, что самолет сбил Иран. Журналист провел параллель с крушением малайзийского «Боинга» над Донбассом, а дальше вспоминает, что Россия и Иран союзники, а Крым перестал быть украинским.

Цеков, комментируя публикации западной прессы, заявил, что упоминать воссоединение Крыма с Россией, говоря о трагедии в Тегеране, как минимум неуместно. По его мнению, ремарки британских СМИ можно приравнять к эпатажным карикатурам французского журнала Charlie Hebdo.

«У них же нет такого понятия, они лишены понятия сострадания. Траур для них – это событие, во время которого они могут высмеивать это событие, рисовать карикатуры. Вспомните Charlie Hebdo. Это деградация моральных принципов, нравственных устоев. Конечно, на фоне русофобии — боязни к России — они страдают еще русоненавистничеством, — сказал Цеков в беседе с «Политикой сегодня». — Это я считаю гораздо круче. Это приводит к тому, что к любому событию привязывают Россию. В этой связи пытаются преподнести это своим читателям. Ситуация трудно исправима. Это диагноз, который трудно излечим».

Самолет «Международных авиалиний Украины» «Боинг 737–800» упал сразу после взлета в аэропорту Тегерана 8 января. В результате авиакатастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.