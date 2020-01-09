Nation News собрало «конспирологические версии» авиакатастрофы «Боинга» в Иране

Москва, 9 января. Ряд изданий и представителей «либеральной общественности» в России спекулирует на теме авиакатастрофы в Иране и отказе Тегерана передать черные ящики разбившегося лайнера США. Издание Nation News собрало эти «конспирологические теории» и отметило, что авторы подобных предположений не учитывают чикагскую конвенцию, регламентирующую в том числе порядок расследования авиакатастроф и действия сторон в таких случаях.

Трагедия, жертвой которой стали 176 человек, широко обсуждается в обществе. В попытке пресечь возможные спекуляции на теме авиакатастрофы президент Украины Владимир Зеленский призвал не делать выводов до окончания расследования. Однако прислушались к нему не все.

Версию, что приказ сбить пассажирский самолет якобы отдал Тегеран, первым опубликовало иорданское издание Al-Hadath. Позже новость подхватил еще ряд СМИ, в том числе работающие в России либеральные средства массовой информации. Например, экс-генерал украинской армии Николай Маломуж в комментарии признанному иноагентом изданию «Радио Свобода» выдвинул несколько версий трагедии, в том числе теракт, который произошел в контексте усилившейся эскалации между США и Ираном.

«Что же касается версии о теракте, то и она должна быть тщательно исследована. Такая версия может рассматриваться в контексте противостояния США и Ирана», — заявил он.

Теорию, что украинский самолет могли сбить, упомянула и Русская служба BBC News. Издание отметило, что власти Ирана «заранее отвергли версию некоего внешнего воздействия».

Некоторые российские общественные деятели также поддержали вброс о возможной вине Ирана в крушении пассажирского лайнера под Тегераном. Написали об этом в социальных сетях экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков и журналист Мария Баронова. Причем в качестве аргумента, якобы говорящего в поддержку версии о причастности Ирана к авиакатастрофе, и Баронова, и Гудков привели отказ Тегерана выдать черные ящики разбившегося самолета.

«Очевидно, что сторонники предположения о «сбитом» украинском самолете не знают о существовании Конвенции о международной гражданской авиации, созданной в том числе на случай авиакатастроф», — пишет Nation News.

Издание отмечает, что документ, подписанный в 1944 году, регулирует порядок работы международной авиации, правила полетов над территорией страны — участницы конвенции. Кроме того, документ также регулирует порядок расследования авиакатастроф и действия сторон в таких случаях. В соответствии с положениями конвенции, страна, где произошла авиакатастрофа, не обязана выдавать черные ящики разбившегося судна стране регистрации или государству — производителю самолета. При этом страны, граждане которых погибли при крушении воздушного судна, имеют право назначить своих наблюдателей и получить отчет после завершения расследования.

«Конфликт между Вашингтоном и Тегераном выгоден российской оппозиции. Либералы, живущие на американские деньги, выворачивают ситуацию в угоду западным властям, чтобы дискредитировать Иран и показать «невиновность» США и отвести подозрения», — резюмирует издание.

Напомним, самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Выживших в результате крушения самолета нет. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в стране.