Жириновский предложил оказать военную помощь Ирану

Москва, 9 января. России следует предложить Ирану заключить соглашение о военном сотрудничестве. Такое мнение озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«[Следует] предложить Ирану заключить соглашение о военном сотрудничестве и за деньги срочно продать самое современное оружие, чтобы никто не посмел бросить ничего в сторону Ирана. С-400 и С-500 можно закрыть все небо Ирана, ничего не полетит туда. Пусть пригласят наш военно-морской флот — никто не подойдет к берегам Ирана», — заявил политик.

Он отметил, что соответствующая поддержка должна быть оказана «на хозрасчете» — «заплатите, и Россия поможет».

«Не должно быть ошибки, как в Ливии и Ираке, иначе погибнет третья страна», — подытожил глава ЛДПР.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани, произошедшего в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада. Ответственность за ракетный удар, повлекший гибель военачальника, подтвердили США. 8 января Иран в качестве ответного шага атаковал объекты США в Ираке.