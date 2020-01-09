Вашингтон потерял лидирующее положение на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани

Москва, 9 января. Президент США Дональд Трамп агрессивными действиями на Ближнем Востоке подогревает предвыборную повестку. Так считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, страны региона фактически оказываются втянутыми в пиар-кампанию американского лидера, сообщают «Народные новости».

«Демократы сейчас будут использовать ситуацию в Ираке против него, а Трамп очевидно попытается использовать ее в своих избирательных целях», — заявил Матвийчук.

Он уверен, что конфликт между Ираном и США не выльется в «горячее» противостояние. Сейчас уже очевидна потеря доминирующего положения Вашингтона в регионе.

«Им нужно разворачиваться и оценивать ситуацию, исходя из актуального военного положения, потому что они потеряли инициативу. Пункты вербовки в американскую армию пустые, потому что никто не хочет идти. Я думаю, они уйдут с Ближнего Востока, оставив за собой Катар и Кувейт», — считает Матвийчук.

Политтехнолог Наталия Елисеева подчеркнула, что Вашингтону лучше всего свернуть присутствие на Ближнем Востоке.

«Американцы должны понимать: если они не покинут территорию Ближнего Востока, их базы и дальше будут находиться под ударом. Для Вашингтона сейчас лучший вариант — покинуть Ближний Восток», — отметила она.

Напомним, обстановка в регионе резко обострилась после убийства в ночь на 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, по кортежу которого во время посещения Багдада ударили ВВС США. В ответ Иран атаковал американские военные объекты в Ираке.