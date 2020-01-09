Шаповалов указал на косвенное доказательство причастности США к крушению «Боинга-737»

Москва, 9 января. Разбившийся на территории Ирана украинский «Боинг-737» мог быть уничтожен американским ударным беспилотником MQ-1 Predator, который принял гражданский самолет за правительственный. Такую версию озвучил источник издания Livereport среди военных Ирана.

По его словам, целью удара был борт с иранскими лицами, ответственными за недавний обстрел американских баз, однако в действительности мишенью оказался пассажирский лайнер.

Эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что эту вероятность нельзя исключать. Во-первых, украинский самолет был сбит в зоне, где проводятся необъявленные военные действия. Во-вторых, история уже знает случаи, когда американцы сбивали гражданские самолеты. В 1988 году крейсер ВМС США USS Vincennes сбил иранский Airbus A300B2-203, который направлялся из Тегерана в ОАЭ. Жертвами трагедии тогда стали 274 пассажира, включая 65 детей.

Вашингтон сразу же обвинил во всем Иран, заявив, что роковой выстрел был произведен после того, как американский корабль якобы обстреляли с вертолета. Примечательно, что США до сих отказываются признавать свою вину и приносить Ирану извинения. Не исключено, что в этот раз Штаты вновь воспользуются уже отработанной схемой.

«Как только Иран попытается заявить об участии беспилотника США в трагедии, Вашингтон развернет целую информационную кампанию вокруг инцидента. В трагедии с украинским «Боингом» обвинят Иран, террористов или кого-то еще», — пояснил Шаповалов «Экономике сегодня».

На возможную причастность Америки к крушению самолета также указывает странное поведение Белого дома. Когда стало известно об авиакатастрофе, Вашингтон обратился к Ирану, чтобы тот предоставил ему черные ящики, на что получил закономерный отказ. Подобные требования выглядят крайне подозрительно. США не имеют никаких прав на проведение расследования, так как «Боинг-737» потерпел крушение на территории другой страны и на его борту не было американцев. В этих условиях требования предоставить черные ящики выглядят как попытка замести следы. К тому же Соединенные Штаты прежде никогда не пытались изъять бортовые самописцы, если среди жертв крушения не было американских граждан.

Напомним, 8 января «Боинг-737» разбился через несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров. Свидетели утверждают, что перед падением у лайнера вспыхнул двигатель.