Сенатор Морозов призвал не поддаваться на ухищрения Украины в газовом вопросе

Москва в газовом вопросе с Украиной не должна поддаваться на какие-либо ухищрения Киева, которые не соответствуют российским интересам. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов, комментируя желание Киева сохранить российских газ в украинских хранилищах.

Взять на хранение

«Оператор ГТС Украины» выразил надежду, что «Нафтогаз Украины» вернется к переговорам с «Газпромом» о хранении российского газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ). Такое заявление сделал в четверг генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Я надеюсь, что в связи с этим прогрессом в отношениях с «Газпромом», возможно, уже «Нафтогаз» вернется к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ. Однозначно коммерческий интерес у «Газпрома» к этим мощностям есть, нужно их соответственно привлекать», — заявил Макогон на пресс-конференции.

Он обратил внимание, что у компании конкурентный тариф на хранение газа и понятные условия работы.

«Если все политические составляющие убрать, то можно начинать работать и в этом направлении», — добавил Макогон.

Достижение компромисса

Как отметил сенатор Олег Морозов, комментируя заявление Макогона, переговоры по газу России с Украиной показывают, что Киев далеко не надежный партнер. Украина пытается использовать любые возможности, в том числе газ, трубопровод или подземные хранилища, чтобы оказывать политическое и экономическое давление на Россию.

«Мы должны принимать решение по газу с Украиной, исходя из принципа целесообразности, очевидной выгоды для нас. И ни в коем случае не поддаваться на какие-либо ухищрения украинской стороны, которые потом могут против нас обернуться. Слишком часто мы с этим сталкивались. Поэтому принцип должен быть такой — выгода для России», — уверен сенатор.

Политик выразил мнение, что в газовом вопросе Россия и в целом Украина идут правильным путем. Москва ищет разумный компромисс в переговорном процессе, который устраивает обе стороны, считает Олег Морозов.

«Этот компромисс найти непросто, потому что у каждой стороны есть свое представление о том, что выгодно и невыгодно. Но сам по себе процесс позитивный. Поэтому сколько будет длиться [достижение полного компромисса по газовому вопросу России с Украиной]? Ну пока не найдем необходимый вариант, который устроит и нас, и их», — заключил Олег Морозов.

Россия и Украина продлили соглашение по транзиту газа на европейскую территорию на пять лет. Ожидается, что в наступившем году через украинскую территорию пройдет 65 миллиардов кубометров газа, а последующие четыре года «Газпром» будет прокачивать по 40 миллиардов кубометров голубого топлива. При этом в «Нафтогазе» новый контракт с «Газпромом» назвали самым выгодным в истории Украины.

Кроме того, Россия выплатила Украине три миллиарда долларов, которые «Нафтогаз» отсудил у «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. Киев со своей стороны отозвал все иски против газового гиганта и отменил штраф, который ранее ввел украинский антимонопольный орган.