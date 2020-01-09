Политолог Джаралла заявил, что у России есть альтернативы Facebook

Москва, 9 января. Политолог Владимир Джаралла объяснил, почему администрация американского социальной сети Facebook придерживается жесткой политики в отношении своих же пользователей.

Эксперт напомнил, что Facebook — все же «не столько сеть для всех, сколько американская». По его словам, эта социальная сеть имеет большое значение на Западе, так как она стала посредником между покупателем и продавцом в Соединенных Штатах. В разговоре с изданием «Слово и Дело» Владимир Джаралла пояснил, что сегменты купли-продажи Facebook на территории РФ не работают, однако есть другие платформы, в том числе «Авито».

«Позиция Facebook в отношении российского сегмента является традиционным для Запада лицемерием. Нежелание соблюдать российское законодательство и игнорирование норм о данных вызвано вовсе не защитой свободы слова и частной жизни, а тем, что руководство компании пытается заслужить очки в глазах собственного правительства», — пояснил политолог.

Он также оценил перспективы импортозамещения в сфере информационных технологий, заметив, что именно соцсеть «ВКонтакте» является на сегодняшний день лидером в России. Кроме того, по словам аналитика, «ВКонтакте» имеет сейчас очень широкий сегмент за рубежом, поскольку эта социальная сеть предоставляет даже более интересные возможности и является нормальной альтернативой».

«Facebook — далеко не нейтральная социальная сеть, она приняла активное участие в социальных потрясениях. «Арабская весна» и «цветные революции» как раз происходили при поддержке этой платформы», — пояснил собеседник издания.

Владимир Джаралла обратил особое внимание на то, что правительство РФ думает о безопасности своих граждан, и это совершенно нормально. Революции чаще всего заканчивались не свободой демократии, а разрушением государственности, резюмировал эксперт.

Председатель межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, политолог Сергей Марков в интервью Федеральному агентству новостей заявил о необходимости отказаться от враждебной соцсети Facebook, создав безопасный отечественный аналог.