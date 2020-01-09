Рожин констатировал начало гибридной войны между США и Ираном

Москва, 9 января. Столетнее противостояние США и Ирана на Ближнем Востоке нельзя остановить обычными заявлениями, считает военный эксперт Борис Рожин.

Отношения между США и Ираном резко обострились 3 января, когда Вашингтон объявил, что в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал, военачальник Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой двигался автомобиль высокопоставленного военного, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

В ответ Тегеран нанес удар по американским военным базам в Ираке 8 января. По данным иранского телевидения, жертвами ударов стали 80 человек. Согласно сообщению Fox News, в результате атаки граждане США не пострадали.

Вашингтон обострил ситуацию на Ближнем Востоке убийством генерала Касема Сулеймани. США намерены и дальше использовать регион в качестве сырьевого придатка, выкачивая нефть, поэтому Вашингтон создает в регионе риски для мировой безопасности.

Рожин считает, что дальнейшие действия Тегерана будут направлены на выдавливание американского контингента из стран Ближнего Востока. По словам эксперта, Иран не будет использовать открытое военное противостояние, но будет оказывать максимальное силовое давление на США и их союзников с помощью проиранских сил по всему региону.

Рожин уверен, что США будут всеми силами стараться сохранить свое присутствие на Ближнем Востоке и ослабить Иран. Конфликт Вашингтона и Ирана перерастет в гибридную войну, однако военной эскалации ждать не стоит, констатировал эксперт.

«Вот в таком ключе будет развиваться конфликт гибридной войны. Признаков реальной деэскалации можно не ожидать, потому что слишком разные цели у сторон и методы их достижений, а конфликты, которые формировались столетиями, конечно, трудно устранить просто одними заявлениями», — уверен Рожин.

Эксперт подчеркнул, что действия США в регионе нарушают международное право ― Вашингтон отказался выводить своих военнослужащих с иракской территории по требованию Багдада.