Политический ландшафт современного мира причудлив: в нем больше нет классических «левых» или «правых» партий, и линия их раздела лежит отнюдь не в вопросе отношения к правам трудящихся или к интересам крупного капитала. А «красные» политики все чаще оказываются «розовыми», отмечая свой жизненный путь не организацией забастовок или антивоенных митингов, а хищениями из казны и работой на олигархов, а то и вовсе на другие страны.

Это касается, например, Ильи Пономарева — бывшего депутата Государственной думы, ставшего единственным проголосовавшим против воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Впрочем, этот его шаг оказался лишь точкой на длинном карьерном развороте, обозначившей «официальный» переход бывшего коммуниста и сотрудника ЮКОСа к антироссийской деятельности.

Федеральное агентство новостей напоминает, как именно происходил этот разворот.

Пионер, спекулирующий на бирже

Илья Владимирович Пономарев родился в Москве 6 августа 1975 года. Его родители — не из «простых». Отец, Владимир Пономарев, был профессором, доктором физико-математических наук, в советское время он работал на кафедре теоретической физики МГУ. Мать, Лариса Пономарева, также была научным работником и впоследствии пошла в госуправление, дослужившись, через работу помощницей у Романа Абрамовича, до кресла сенатора Совета Федерации.

Трудовой путь Ильи начался необычно рано. В 14 лет он вдруг стал «преподавать» компьютерные технологии в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) АН СССР. Там же занимался он и «поддержкой парка» персональных компьютеров. Впрочем, ларчик открывался просто: за год до этого его отец вошел в состав группы по организации этого нового института в структуре Академии наук, а в 1989 году был назначен заместителем директора ИБРАЭ. Так что, каковы бы ни были таланты «юного дарования» в реальности, главным было другое — у Ильи оказался нужный папа, которого не было у других талантливых школьников.

Интересно, что в годы позднего СССР Илья всерьез «запал» на коммунистическую идеологию. В 1990 году он стал заместителем председателя городского штаба пионерской организации по идеологии, активно участвовал в создании школьных пионерских советов в своем районе и даже был избран председателем совета своей школы. Как вспоминают его соученики, родители Ильи, будучи весьма либеральных и даже антисоветских взглядов, настойчиво пытались отвлечь свое чадо от коммунистической идеологии, но безуспешно.

Однако дальнейшая биография Пономарева делает удивительный разворот. Уже в 16 лет, только получив советский паспорт и еще будучи школьником, Илья… регистрирует собственную компанию АОЗТ «Русспрофи Лтд», в которой занимает должность генерального директора! Никакими особыми производственными проектами она не занималась, но тут же начала участвовать в торговых сделках на Российской товарно-сырьевой бирже.

Для понимания: первые биржи, организованные в начале 1990 годов: «Алиса», Российская товарно-сырьевая биржа и Московская товарная биржа — торговали отнюдь не ценными бумагами, но в первую очередь товарами и сырьем с государственных тогда еще предприятий. Именно через товарные биржи обналичивались огромные государственные средства, которыми власти позднего СССР пытались спасти плановую экономику.

Большая часть начальных капиталов в России в 1990–1992 годы была создана именно через биржевой механизм, в рамках которого узкая прослойка дельцов в момент краха СССР присвоила себе значительную долю свободных денежных средств. Так вот, Илья Пономарев принял непосредственное участие в этом узаконенном грабеже СССР и новой России — пусть и на скромном посту «зиц-председателя» компашки, организованной, очевидно, не им самим.

В 1992 году Пономарев отвлекается от биржевых спекуляций и решает поступить на физический факультет МГУ. Однако закончить его он так и не смог. Высшее образование Илья формально получит только в 2011 году, когда его наличие станет уже крайне необходимым. Пока же молодой коммунист продолжает строить свою бизнес-карьеру, так и оставшись школяром-недоучкой.

Начиная с того же 1992 года молодой Пономарев сосредотачивает усилия на стремительно растущем секторе российских IT-услуг. Он толкает персональные компьютеры через свою компанию и, что гораздо важнее, занимается разработкой специализированных и адаптированных под российский рынок программ.

Организаторские таланты Пономарева не стоит недооценивать: хоть сам он и не отметился успехами на ниве «кодерства», в «Русспрофи Лтд» благодаря его связям собралась неплохая команда программистов. В 1995 году команду выкупило российско-американское СП International Network Connections (INC), где Пономарев до 1996 года поработал сначала коммерческим, а потом и исполнительным директором.

Американский агент по продаже софта? Нет, это мелко. К концу 1990-х Илью Владимировича засосала совсем другая отрасль — нефтегазовая.

От IT к «нефтянке», от МБХ — в политику

Если своему походу в IT-отрасль Пономарев во многом обязан отцу, который пытался вырвать отпрыска из «пут» коммунистической идеологии, то переход Ильи в «нефтянку» случился во многом благодаря связям его матери.

В конце 1990-х годов, работая в Госкомитете РФ по вопросам развития Севера, Лариса Николаевна знакомится практически со всеми руководителями ведущих нефтяных компаний России. Это ей очень помогло: в 2000 году она становится помощницей депутата Госдумы, а вскоре и губернатора Чукотского автономного округа Романа Абрамовича, по протекции которого в 2005 году избирается сенатором от Чукотки в Совет Федерации.

В 1996 году Илья Пономарев уходит из INC и садится в кресло директора по развитию бизнеса в странах СНГ американской нефтесервисной корпорации Schlumberger. Приход «Шлюмберже» на российский нефтяной рынок был закономерным — многие российские нефтедобывающие компании к середине 1990-х попали в острый кризис, связанный с истощением советских месторождений, и остро нуждались в новых технологиях разведки и бурения, которые имелись в распоряжении американской фирмы.

В 1998 году были подписаны документы об альянсе Schlumberger и компании ЮКОС Михаила Ходорковского, в рамках которого, вместе с рядом менеджеров «Шлюмберже», Пономарев перешел на работу к МБХ. В следующие два года он занимал в ЮКОСе пост директора по информационным технологиям, а потом дорос и до заместителя директора управления по проектам в области добычи.

Не забывал Илья и о своих компьютерных увлечениях: в 1999 году он стал директором IT-структуры «Сибинтек» (сокращение от «Сибирская интернет-компания») в составе ЮКОСа. При помощи собственной высокотехнологичной организации Ходорковский тогда планировал захватить едва ли не целиком растущий интернет-рынок России, что, по счастью, не случилось. Зато Пономарев вполне успешно участвовал в создании еще одного «рупора» Ходорковского, «Газеты.ру». Впоследствии Илья Владимирович вспоминал, что «курировал техническую сторону создания этого СМИ», получавшего крупные инвестиции от МБХ.

И снова, как в случае с «пионерским вожаком, спекулирующим на бирже», мы наблюдаем пример двуличия Пономарева. После ареста Ходорковского в 2003 году он не оставит своего шефа и неоднократно горячо выступит в его поддержку — но делать он это будет… вновь как коммунист, вступивший годом ранее в КПРФ и почти сразу назначенный директором информационно-технологического центра Компартии. Как могут сочетаться в одной голове левая идеология и осуждение законного ареста вора-олигарха? Не спрашивайте.

Впрочем, если считать Пономарева обычным приспособленцем, то все становится на свои места. Лишнее подтверждение этому мы находим и в истории с КПРФ: «медовый месяц» Ильи и российских коммунистов продлился совсем недолго.

В 2006 году Пономарев отходит от активной деятельности в КПРФ, а летом 2007 года и вовсе покидает партию Геннадия Зюганова. Как оказалось, неслучайно — уже осенью Илья Владимирович принял участие в выборах в Госдуму, неожиданно оказавшись в списках… «Справедливой России». При этом его участие в выборах от «эсеров» явно носило характер сделки с отложенным условием избрания: в саму партию Пономарев вступил только в 2008 году, после чего очень быстро был избран в ее центральный совет.

Недоучка на трибуне

Этот сюжет в биографии Пономарева важен для понимания предпосылок его голосования по Крыму. Ведь оно было тоже не «идеологическим», но скорее — актом злобной мести или даже предательства в ответ на действия государства, которое лишь пыталось вывести Илью Владимировича на чистую воду.

В июне 2010 года Пономарев начинает сотрудничать с фондом «Сколково». Напомним, что тогда Илья не имел высшего образования, поэтому и депутатом Госдумы, и директором по международному развитию и коммерциализации технологий «Сколкова» он стал, имея лишь аттестат о среднем образовании. И если для компании «Шлюмберже», наверное, были важны скорее связи семьи Пономаревых, то уж для «Сколково» было бы нелишним озаботиться образованием свеженазначенного директора.

Тем не менее, с Пономаревым заключают договор о «коммерциализации технологий и международном продвижении российских инновационных компаний» и выделяют 22 млн рублей в оплату за чтение лекций, пропагандирующих деятельность фонда. Впоследствии именно этот договор ляжет в основу уголовного дела по статье 160 УК РФ («Растрата») в отношении вице-президента «Сколкова» Алексея Бельтюкова, заключавшего в 2010 году соглашение с Пономаревым.

Вопросы возникнут и к самому Пономареву, и даже не в части его образования. Как оказалось, получив многомиллионные гонорары от фонда за десять лекций, он в действительности сподобился лишь на короткие и очень формальные выступления перед случайными аудиториями, которые весьма поверхностно касались тем, интересных «Сколкову».

В качестве примера такой «лекции» приводилось, например, 10-минутное приветственное слово Пономарева в томском институте, в котором речь шла исключительно о его работе в Госдуме. Еще один гонорар Илья получил за выступление на конференции в Санкт-Петербурге, где его «доклад» длился всего 17 минут. Не постеснялся записать в «лекции» Пономарев и свое депутатское выступление в рамках круглого стола в Общественной палате, которое продолжалось вообще 12 минут.

Чтение лекций в США Илья Владимирович и вовсе решил не подтверждать ни видеозаписями, ни стенограммами. Согласно материалам следствия, о «факте выступлений» свидетельствовал лишь… штамп в паспорте, который показывал, что депутат Пономарев в это время находился на территории Соединенных Штатов.

«Вишенкой на торте» стало то, что полученные от «Сколкова» 750 тысяч долларов Пономарев потратил на финансирование протестов 2011–2012 годов на Болотной площади.

«Это был бы Майдан!»

Отметим, что вплоть до 2014 года Пономарев всячески старался не ссориться с российской властью, изображая фрондера на словах, но не переступая черты в поступках. В частности, «работая» на камеру оператора документального проекта «Срок», в разговоре с телеведущей Ксенией Собчак Пономарев даже в мае 2012 года был предельно корректен и публично ни к революции в России, ни к госперевороту не призывал, ограничиваясь лишь пустыми лозунгами.

Сам Пономарев, кстати, утверждает, что в начале 2012 года он добровольно явился в Следственный комитет, чтобы дать показания по «Болотному делу», хотя депутатская неприкосновенность давала право отказаться от дачи любых показаний. Там он без адвоката рассказал все о себе и о других участниках митинга, в том числе о своей помощнице Марии Бароновой.

Показания Пономарева затем использовали в уголовном деле, которое следователи возбудили против Бароновой. Сама Мария несказанно удивилась такому поступку Пономарева, назвав его «подставой, безответственностью, хамством и опасным поведением». В конце концов лишь мягкость властей спасла Баронову от реального срока, на который ее «подписал» своими добровольными показаниями Пономарев.

Раскроется Илья Владимирович позднее, в интервью 2019 года, которое он даст уже в Киеве. В нем он выразит досаду тем, что в декабре 2011-го Борис Немцов согласился с властями Москвы и перенес акцию протеста с площади Революции на Болотную площадь.

«С этого момента я был уверен, что у нас ничего не получится. Я был за санкционированный митинг на площади Революции, и у нас было разрешение. Если бы митинг был там, то был бы Майдан. Это близко к Кремлю — все для этого было готово», — с досадой заявил Пономарев.

И опять, как в случае с Ходорковским и КПРФ, мы видим идеального приспособленца: Майдан-то мы будем готовить, но если провалимся, то подельников сдадим властям.

Добавим, что дело о растрате в «Сколкове» к моменту голосования Пономарева по Крыму уже закрыли: суд всего-навсего взыскал с Ильи 2,7 млн рублей в пользу фонда за некачественно проведенные лекции. Хотя изначально из 22 млн рублей, оплаченных Пономареву по договору, фонд требовал как минимум 9 млн рублей неустойки за откровенную «туфту», которую пытался пропихнуть депутат-недоучка.

Таким образом, к моменту своего «поворотного» голосования по Крыму Пономарев по-прежнему оставался «волком в овечьей шкуре». Это, впрочем, стало для него уже привычным, учитывая все виражи и повороты бурной биографии.

Наконец-то на своем месте

Мы не можем прямо утверждать, что 20 марта 2014 года Илья Пономарев проголосовал против ратификации договора о принятии Крыма в состав РФ не от чистого сердца, — даже несмотря на все те приспособленческие кульбиты в его биографии, которые мы изложили выше.

Но возможна и другая версия: противникам России было жизненно важно иметь в Госдуме хотя бы один голос «против» воссоединения с Крымом. Для этого вполне можно было и «сжечь» давнего агента, который, к тому же, бездарно провалился при подготовке Майдана в Москве в 2011 году.

Об этом косвенно свидетельствует следующее. В 2014 году Пономарев, решив остаться в США, экстренно и в нарушение обычных процедур получил рабочую визу по квоте для людей «с экстраординарными способностями». При этом рекомендации Пономареву дали не ученые, а бывший посол США в России Майкл Макфол и бывшая глава Госдепартамента Кондолиза Райс. О каких именно «способностях» идет речь, понятно.

Впрочем, судьба «агента Пономарева» в США не заладилась. Оказалось, что особых денег у него нет: Илья Владимирович не удосужился даже вовремя оплатить российский судебный долг на 2,7 млн рублей, после чего все его российские активы летом 2014 года были заблокированы.

Понимая, что особых политических перспектив или бизнес-карьеры в России ему не видать, Пономарев решил сделать ставку на Украину. В 2016 году он организовал в США компанию Trident Acquisitions, в буквальном переводе — «Приобретения трезубца». В том же году Пономарев получил на Украине вид на жительство.

Идеей Ильи Владимировича было собрать деньги в США, чтобы купить одну из небольших украинских нефтедобывающих компаний. Действовать Пономарев собирался привычным ему способом — задействовав личные связи и договорившись. Но у него ничего не получилось: нефтяным промышленникам США украинская тема была неинтересна. Не дал денег даже бывший шеф Ходорковский, который честно сказал, что риски на Украине просто запредельны.

Однако при помощи своих друзей из Госдепа Пономарев все-таки вывел свой «Тризуб» на американскую биржу NASDAQ. После оглашения планов Trident Acquisitions, которые были опубликованы при размещении акций, стал ясен и замысел провокации, которую хотели осуществить через экс-депутата Госдумы. Участок морского дна, на котором хочет вести добычу Пономарев с партнерами, назывался «Дельфин» и был расположен вблизи двух уже эксплуатируемых газовых месторождений: Одесского и Безымянного.

Газ с Одесского и Безымянного месторождений качает компания «Черноморнефтегазом», которая принадлежит России. Таким образом, активность Пономарева на «Дельфине» стала бы удобным поводом опять усилить давление на Москву и попытаться выдавить российские нефтегазовые компании с черноморского шельфа, входящего в исключительную экономическую зону РФ.

Победу на конкурсе по «Дельфину» структуры Пономарева одержали в июле 2019 года. За два месяца до этого сам он стал гражданином Украины: указ об этом Петр Порошенко подписал в последний день своего президентства.

Поскольку Украина не признает двойного гражданства, Пономарев таким образом должен был попутно отказаться от российского паспорта. Но даже в этом Пономарев умудрился «кинуть» Порошенко: впоследствии в Сети всплыла видеозапись, на которой Илюша рассекает по предвыборному штабу Владимира Зеленского незадолго до второго тура, а на его груди красуется значок «Команда Зе».

Комментируя летом 2019 года свой «украинский выбор», Пономарев заявил:

«Потому что язык и потому что война. Я всегда на стороне пострадавших от империалистической агрессии, потому что я левый».

Какой «язык» имел в виду Пономарев, осталось непонятным: его родной язык русский, который на Украине запрещают уже практически везде. Ну, а какой из Пономарева «левый», из нашего очерка вполне ясно.

Но даже Киев «предателям не платит». В середине минувшего сентября новый кабинет министров Украины, сформированный «командой Зе», объявил недействительными результаты конкурса на разработку месторождения «Дельфин». Не помог даже забег по штабу Зеленского с нужным значком наперевес.

После этого, хочется верить, Илья Пономарев действительно оказался на своем месте — на месте предателя, перебежчика, приспособленца и лицемера, от которого отвернулась удача.