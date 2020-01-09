США попытаются дестабилизировать ситуацию в Иране и сменить там конституционную власть

Москва, 9 января. Эксперт движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов считает, что противостояние между США и Ираном будет не военным, а скрытым.

По словам специалиста, США вовлечены в прямую конфронтацию с Ираном, но она не будет закреплена какими-либо международными нормами — открытой войны не последует.

«Будет санкционное, политическое давление, чтобы дестабилизировать ситуацию в Иране и сменить там конституционную власть», — выразил уверенность Ионов.

Эксперт также обратил внимание на то, что глава вашингтонской администрации Дональд Трамп перейти в открытое противостояние с Тегераном не сможет, поскольку в этом случае у представителей от Демократической партии США появится еще один аргумент для запуска процедуры импичмента. Он напомнил, что американский президент не согласовывал с Конгрессом США убийство иранского генерала Сулеймани, пишет «Политика Сегодня».

«Например, Трамп усилит финансирование антииранских организаций, усилит финансирование в том числе террористических группировок, чтобы подорвать суверенитет Ирана», — считает эксперт.

Напомним, 8 января Иран нанес массированный ракетный удар по военным базам США в Ираке. Как заявили в Тегеране, это было ответом на убийство иранского генерала по распоряжению Трампа. После этого лидер Штатов с большим опозданием выступил с обращением к нации, в котором не анонсировал военных мер против Ирана, заявив, что США будут действовать экономическими рестрикциями. Кроме того, Трамп призвал Тегеран отказаться от «ядерных амбиций».