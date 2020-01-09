Бегущие от операции ЛНА боевики грозят превратить Тунис в новый центр терроризма

Боевики, воюющие под знаменами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, под ударами возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром Ливийской национальной армии (ЛНА) бегут в Тунис, который давно уже стал перевалочной базой и прибежищем для террористов всех мастей.

Опасность массового проникновения в Тунис террористов из Ливии признают уже сами тунисские власти. Так, в среду Министерство внутренних дел Туниса заявило, что задержало 19 человек, которые пытались незаконно проникнуть на территорию страны в районе границы с Ливией.

По данным СМИ, террористы бегут в Тунис, пытаясь избежать возмездия, поскольку силы Хафтара успешно проводят в Ливии контртеррористическую операцию. КТО идет уже в окрестностях столицы страны Триполи, в которой засели террористы из ПНС.

Как отмечают эксперты, массовое бегство боевиков из Ливии в Тунис может серьезно обострить и так взрывоопасную ситуацию в этой стране. С тем, что подобные процессы грозят превратить Тунис в новый центр терроризма, согласен военный эксперт, специалист по ближневосточному региону Борис Рожин.

«Ливия сейчас притягивает в себе большое количество боевиков и джихадистов, выступающих на стороне ПНС — это структуры «Аль-Каиды»1, ИГИЛ1 (обе группировки запрещены в РФ. — Прим. ФАН) и прочих террористических образований, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Как только ПНС потерпит поражение, часть воюющих на его стороне боевиков, конечно, останется в Ливии в составе террористических групп, но еще больше террористов начнет расползаться по региону.

Часть боевиков, естественно, захочет принять участие в «свежих» войнах там, где силен фактор джихадизма, а часть направится в страны Ближнего Востока и Северной Африки — в Алжир, Чад, Египет, в том числе, естественно, и в Тунис. Террористам есть, куда податься: в том же Тунисе немало группировок, мечтающих о государстве на основах шариата, помешанных на идее джихада против неверных и так далее. Для всех этих людей Ливия не является чем-то незыблемым, не получилось там — поедут куда-нибудь еще».

В этой ситуации Тунис не спасет даже то, что он старается держаться подальше от крупных войн и конфликтов, отмечает эксперт.

«Все эти процессы создают для Туниса серьезную угрозу: вырвавшееся из Ливии пушечное мясо неизбежно примкнет к местным группировкам, усиливая их радикализм. Думаю, вскоре последуют новые теракты и в Тунисе, и в Алжире, и в других государствах региона — это станет неизбежным следствием ситуации, когда масса террористов из Ливии начнет расползаться по соседним странам», — резюмировал Борис Рожин.

Ранее официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари заявил, что Турция тайно перебрасывает в Ливию боевиков запрещенных в РФ террористических организаций «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ) и «Джебхат ан-Нусра»1. Оттуда террористов переправляют в города, еще остающиеся под контролем ПНС Ливии.

Также Анкара официально заявила об оказании военной помощи террористам из ПНС Ливии, хотя турецкое военное вмешательство в ливийскую ситуацию продолжается уже давно (см. расследование ФАН).

Кроме того, ФАН изучил Ливийское политическое соглашение (так называемый Схиратский договор), на основе которого в 2016 году было создано ПНС Ливии. Согласно документу, ПНС Ливии давно утратило свой мандат, поскольку нарушило практически все пункты договора, а его глава Файез Саррадж замешан в прямых связях с террористами и в многочисленных коррупционных преступлениях.

По сути, сегодня ПНС Ливии — это хлипкая политическая «нашлепка» над десятками вооруженных группировок, тесно связанных с запрещенными в РФ террористическими организациями ИГИЛ, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане»1.

Против боевиков из ПНС Ливии ведет контртеррористическую операцию Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Законную власть в стране представляет избранный народом парламент, который заседает в Тобруке на востоке Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.