Труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом в Белоруссии

Минск, 9 января. Труп гостя провел несколько дней за праздничным столом в одной из деревень в Белоруссии.

По данным официального представителя УВД Витебского облисполкома Виталия Сапроненко, 8 января к правоохранителям обратилась жительница деревни Черессы, сообщившая об исчезновении супруга. В ходе проверки сотрудники милиции выяснили, что 30 декабря мужчина отправился в гости к односельчанину. Правоохранители решили проверить данную информацию. Труп пропавшего мужчины был обнаружен в кресле за праздничным столом. Застолье продолжалось с 30 декабря, а смерть мужчины наступила 6 января.

По данным ведомства, между хозяином дома и его односельчанином произошел конфликт, в ходе которого первый ударил гостя бревном по голове.

«Из-за того, что гость сидел за столом в капюшоне, хозяин, по его признанию, не понял, что нанес серьезную травму. Прошло несколько дней, прежде чем он начал догадываться, что с гостем что-то не так. Милицию вызывать не стал», — пояснил Сапроненко.

По итогам экспертизы было установлено, что мужчина погиб в результате закрытой черепно-мозговой травмы. В отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 147 УК Белоруссии (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.