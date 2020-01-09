Навальный может лишиться заграничных поездок из-за многомиллионного долга

Москва, 9 января. Скандальный блогер Алексей Навальный может стать невыездным из-за неоплаченного долга, размер которого превышает три миллиона рублей.

Согласно опубликованным на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) данным, в ведомство 27 декабря поступил исполнительный лист на взыскание с основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом) 3,4 млн рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги».

Коптевский районный суд Москвы в октябре частично удовлетворил исковые требования ГБУ «Автомобильные дороги» к Навальному и другим организаторам незаконного митинга в столице 27 июля. Ответчиками по делу были Георгий Албуров, Юлия Галямина, Илья Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин. Компания просила взыскать с организаторов беспорядков 11,4 млн рублей, но суд удовлетворил сумму иска в 3,4 млн рублей. При этом Албуров был исключен из списка ответчиков.

Руководство «Автомобильных дорог» указало, что компания понесла убытки из-за повреждения имущества и проведения дополнительной уборки. Кроме того, оно предоставило силовикам 30 автомобилей для перекрытия дорог в столице.

Если Навальный не погасит многомиллионный долг, то ему будет запрещен выезд за пределы России, указал RT.

«При неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, сумма задолженности по которому превышает 10 тыс. рублей, или исполнительном документе неимущественного характера, выданных на основании судебного акта или являющихся судебным актом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ», — говорится в сообщении ФССП.

Напомним, в период с июля по сентябрь прошлого года группа псевдооппозиционеров устроила незаконные акции и митинги-концерты из-за недопуска их «независимых кандидатов» к выборам в Мосгордуму. МГИК отказал в регистрации претендентам, пойманным на фальсификации подписей и других грубейших нарушениях. На организаторов беспорядков, в частности, на Навального и Соболь, был подан ряд исков с требованием взыскать с провокаторов несколько миллионов рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное незаконным акциям «оппозиции» в Москве. Выяснилось, что к беспорядкам причастны сотрудники ЦРУ, которые обучали навальнят, как правильно организовывать митинги и «общаться» на акциях с правоохранителями.