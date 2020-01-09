Журавлев считает, что ужесточение наказания для зачинщиков незаконных акций обезопасит РФ

Москва, 9 января. Ужесточение наказания для организаторов незаконных митингов в России позволит обезопасить общество от ряда социальных проблем. С таким мнением выступил генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

В январе во Франции продолжились протесты против пенсионной реформы, предложенной президентом страны Эммануэлем Макроном. При этом акции протестующих зачастую заканчиваются жестким ответом со стороны сотрудников французских правоохранительных органов. Несколько несанкционированных митингов прошли и в России летом 2019 года: тогда российским стражам порядка пришлось задержать провокаторов, чтобы предотвратить возникновение массовых беспорядков. Дмитрий Журавлев, комментируя проявления недовольства общественности в разных странах, призвал учитывать ряд факторов.

«Если недовольство действительно народное и спокойное, то не нужно ему противостоять, важно позволить выйти этой энергии. Но при этом государство не должно идти на поводу у возмущающихся. Если перед нами спровоцированное мероприятие, организованное специально для раскачивания негатива в стране, тогда действительно его надо пресекать», — сказал эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Если говорить о спровоцированных мероприятиях, то необходимо наказывать не участников таких акций, а их организаторов, считает эксперт. По его мнению, государству необходимо понять, что борьба с зачинщиками радикальных акций возможна только напрямую, а не через народ.

Политолог также обратил внимание, что во Франции участвующие в акциях горожане зачастую путают мирное выражение недовольства с агрессивными действиями. При этом за действиями простых граждан чаще всего стоят заговорщики в лице организаторов и диктаторов, которые пытаются оказать влияние на общественное мнение, считает Журавлев. По его мнению, в отношении них необходимо ужесточать законодательство.